Son yıllarda şirket yönetimi sürekli el değiştirdikten sonra TFF 3. Lig'e düşüp idaresi Uşak Belediyesi'ne devredilen Uşakspor, yeni sezon öncesi yapılanma çalışmalarına hız verdi. Kırmızı-siyahlılarda sportif direktörlük görevine eski kulüp müdürü Hasip Hayırcı getirildi.

Yeni yönetim ve yapılanma süreci

Uşakspor'da şirket yönetiminin sürekli el değiştirmesinin ardından yaşanan düşüş, kulübün idaresinin Uşak Belediyesi'ne devredilmesiyle sonuçlandı. Yeni sezon öncesi yapılanma çalışmalarına başlayan kırmızı-siyahlılar, sportif direktörlük görevine kulübün eski müdürü Hasip Hayırcı'yı getirdi.

Sportif direktör Hasip Hayırcı

Hasip Hayırcı, Uşakspor'un geçmiş dönemlerinde kulüp müdürü olarak görev yapmış ve kulübün işleyişine önemli katkılarda bulunmuş bir isim. Sportif direktör olarak atanan Hayırcı, kulübün yeniden yapılanma sürecinde önemli bir rol üstlenecek.

Yönetimden destek

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve Uşakspor Başkanı Necati Köksal, takımın yeni yapılanma sürecine tam destek veriyor. Başkan Yalım ve Köksal, sportif direktör Hasip Hayırcı ile birlikte teknik direktör ve transferler konusunda görüşmelerde bulunuyor.