Cumartesi günü Uşak'ta genellikle puslu ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Yağışlar gün boyunca sürecek, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde şiddetini artıracak. Sıcaklık düşük, nem yüksek olacak. Rüzgar ise gün boyunca değişken hızlarda esecek.
Gün boyunca hava durumundaki değişiklikler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncelleniyor.
İşte Uşak'ın Cumartesi günü detaylı hava durumu:
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24:00 - 03:00 (Gece)
- Hava Durumu: Puslu
- Sıcaklık: 2°C
- Nem: %81
- Rüzgar: 2 km/s
- Yağış: 7 mm
- Açıklama: Gece saatlerinde yoğun puslu hava ve yüksek nem oranı bekleniyor. Hafif yağış da görülebilir.
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03:00 - 06:00 (Gece)
- Hava Durumu: Puslu
- Sıcaklık: 2°C
- Nem: %78
- Rüzgar: 2 km/s
- Yağış: 5 mm
- Açıklama: Gece boyunca puslu hava etkisini sürdürecek. Sıcaklık 2°C civarında olacak ve yağışlar devam edecek.
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06:00 - 09:00 (Sabah)
- Hava Durumu: Puslu
- Sıcaklık: 4°C
- Nem: %73
- Rüzgar: 2 km/s
- Yağış: 5 mm
- Açıklama: Sabah saatlerinde puslu hava hafiflemekle birlikte, nem oranı yüksek olacak. Yağışın hafif devam etmesi bekleniyor.
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09:00 - 12:00 (Sabah)
- Hava Durumu: Parçalı Bulutlu
- Sıcaklık: 10°C
- Nem: %57
- Rüzgar: 2 km/s
- Yağış: 14 mm
- Açıklama: Güneşli havanın ardından bulutlar artacak. Sıcaklık 10°C civarına çıkacak. Yağış miktarı artacak ve şiddetli olabilir.
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12:00 - 15:00 (Öğle)
- Hava Durumu: Parçalı Bulutlu
- Sıcaklık: 14°C
- Nem: %45
- Rüzgar: 7 km/s
- Yağış: 20 mm
- Açıklama: Öğle saatlerinde sıcaklık 14°C seviyelerine ulaşacak. Yağış oldukça yoğun olacak ve rüzgar biraz daha kuvvetlenecek.
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15:00 - 18:00 (Öğleden sonra)
- Hava Durumu: Parçalı Bulutlu
- Sıcaklık: 11°C
- Nem: %62
- Rüzgar: 4 km/s
- Yağış: 24 mm
- Açıklama: Öğleden sonra yağış miktarı daha da artacak, sıcaklık 11°C seviyelerinde olacak. Yağmurdan dolayı dışarıda yürürken dikkatli olunması gerekebilir.
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18:00 - 21:00 (Akşam)
- Hava Durumu: Parçalı Bulutlu
- Sıcaklık: 6°C
- Nem: %70
- Rüzgar: 3 km/s
- Yağış: 12 mm
- Açıklama: Akşam saatlerinde sıcaklık düşecek ve nem oranı artacak. Yağış devam ederken, rüzgar oldukça hafif olacak.
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21:00 - 24:00 (Gece)
- Hava Durumu: Parçalı Bulutlu
- Sıcaklık: 4°C
- Nem: %77
- Rüzgar: 10 km/s
- Yağış: 18 mm
- Açıklama: Gece saatlerinde sıcaklık düşecek ve nem oranı oldukça yüksek olacak. Yağış gece boyunca devam edecek ve rüzgar biraz daha kuvvetlenecek.
Kaynak: HABER MERKEZİ