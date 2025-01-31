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Cumartesi günü Uşak'ta genellikle puslu ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Yağışlar gün boyunca sürecek, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde şiddetini artıracak. Sıcaklık düşük, nem yüksek olacak. Rüzgar ise gün boyunca değişken hızlarda esecek.

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