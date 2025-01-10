Uşak'ta gün parçalı bulutlu bir hava ile başlayacak. Akşam saatlerinde sıcaklık düşecek, nem artışıyla birlikte puslu bir gece yaşanacak. Gün boyunca hava durumundaki değişiklikler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncelleniyor.

Uşak hava durumu (Cuma)

15.00 - 18.00: Parçalı bulutlu ve ılık bir öğleden sonra

Günün öğleden sonraki saatlerinde Uşak’ta parçalı bulutlu bir hava etkili olacak.

Sıcaklık: 9°C

9°C Hissedilen Sıcaklık: 9°C

9°C Nem: %76

%76 Rüzgar Yönü: Belirsiz

Belirsiz Ortalama Rüzgar Hızı: 3 km/sa

3 km/sa Maksimum Rüzgar Hızı: 18 km/sa

Bu saatlerde hava nispeten ılık ve rüzgar sakin görünüyor. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için keyifli bir zaman dilimi.

18.00 - 21.00: Akşam serinliği başlıyor

Akşam saatlerinde sıcaklık düşüşe geçecek ve hava parçalı bulutlu olmaya devam edecek.

Sıcaklık: 7°C

7°C Hissedilen Sıcaklık: 7°C

7°C Nem: %70

%70 Rüzgar Yönü: Belirsiz

Belirsiz Ortalama Rüzgar Hızı: 2 km/sa

2 km/sa Maksimum Rüzgar Hızı: 6 km/sa

Bu saatlerde nem oranı azalıyor, ancak sıcaklığın düşmesi nedeniyle serinlik hissedilebilir. Rüzgar oldukça hafif, dolayısıyla dış mekan aktiviteleri için uygun bir zaman dilimi.

21.00 - 24.00: Puslu bir gece

Gece saatlerinde puslu bir hava etkili olacak. Sıcaklık daha da düşerek oldukça serin bir ortam yaratacak.

Sıcaklık: 5°C

5°C Hissedilen Sıcaklık: 5°C

5°C Nem: %74

%74 Rüzgar Yönü: Belirsiz

Belirsiz Ortalama Rüzgar Hızı: 4 km/sa

4 km/sa Maksimum Rüzgar Hızı: 8 km/sa

Bu saatlerde hava koşulları nemin etkisiyle puslanma gösterecek. Özellikle gece yolculuğu yapacak olanların görüş mesafesinin azalabileceğini göz önünde bulundurması önemli.