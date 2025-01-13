Uşak'ta tüm gün yağışlı hava etkisini sürdürecek. Akşam ve gece saatlerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Su baskınlarına karşı dikkatli olun! Gün boyunca hava durumundaki değişiklikler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncelleniyor.

Uşak hava durumu (Pazartesi)

Sabah saatleri (09.00-12.00):

Uşak yeni haftaya yağmurla başlıyor. Sabah saatlerinde sıcaklık 10°C civarında seyredecek. Nem oranı %79 gibi yüksek bir seviyede. Hissedilen sıcaklık ise gerçek sıcaklıkla aynı, yani 10°C. Bu saatlerde rüzgarın yönü belirgin olmasa da, ortalama 13 km/sa hızında bir rüzgar bekleniyor ve maksimum hızı 34 km/sa'ye kadar ulaşabilir. Özellikle açık alanlarda rüzgar nedeniyle yağmurun etkisi daha fazla hissedilebilir.

Öğle saatleri (12.00-15.00):

Yağmur öğle saatlerinde de devam ediyor, ancak hava bir nebze ısınarak 12°C’ye yükseliyor. Nem oranı biraz düşerek %71 seviyesine iniyor. Hissedilen sıcaklık yine 12°C olacak. Bu saatlerde rüzgar hafif esiyor, ortalama hız 10 km/sa, maksimum hızı ise 39 km/sa'ye kadar çıkabilir. Şiddetli rüzgar yağmurla birleştiğinde görüş mesafesini azaltabilir, özellikle sürücüler dikkatli olmalı.

Öğleden sonra (15.00-18.00):

Öğleden sonra yağmurun etkisi artarken sıcaklık tekrar 10°C’ye düşüyor. Bu saatlerde nem oranı %95 ile zirve yapıyor. Hissedilen sıcaklık yine aynı, yani 10°C. Ancak bu saatlerde rüzgar belirgin şekilde zayıflıyor; ortalama hız 3 km/sa, maksimum hızı ise 24 km/sa olacak. Yağmurun yoğunluğu nedeniyle açık alanlarda su birikintileri oluşabilir.

Akşam saatleri (18.00-21.00):

Kuvvetli yağış akşam saatlerinde etkisini iyice artıracak. Sıcaklık 8°C’ye kadar düşerken, hissedilen sıcaklık da aynı seviyede kalıyor. Nem oranı %96 gibi oldukça yüksek bir seviyeye ulaşıyor. Rüzgar ortalama 6 km/sa hızla esecek ve maksimum 17 km/sa'ye kadar ulaşabilecek. Bu saatlerde yağışın kuvvetlenmesi nedeniyle şehir genelinde yer yer su baskınları görülebilir.

Gece saatleri (21.00-24.00):

Gece saatlerinde kuvvetli yağmur etkisini sürdürüyor. Sıcaklık 6°C’ye kadar geriliyor, hissedilen sıcaklık ise aynı seviyede. Nem oranı %90, rüzgar hızı ise ortalama 7 km/sa, maksimum 15 km/sa olacak. Gece yağışlarının ulaşımı olumsuz etkileyebileceği ve zeminde kayganlık yaratabileceği unutulmamalı.