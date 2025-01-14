Uşak’ta 14 Ocak Salı günü boyunca yağmur bekleniyor. Yüksek nem ve rüzgarın etkisiyle soğuk hava daha sert hissedilecek. Gün boyunca hava durumundaki değişiklikler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncelleniyor.

Uşak hava durumu (Salı)

Sabah (09.00 - 12.00)

Sabah saatlerinde Uşak'ta yağmurlu hava etkili olacak. Sıcaklık 9°C, hissedilen sıcaklık da aynı seviyede. Nem oranı %77, rüzgar ise ortalama 5 km/sa hızında esecek, maksimum hızı ise 20 km/sa olacak.

Öğlen (12.00 - 15.00)

Yağış öğle saatlerinde de devam edecek. Sıcaklık 11°C’ye yükselirken hissedilen sıcaklık değişmeyecek. Nem oranı %75, rüzgar ise 6 km/sa hızında esmesi bekleniyor.

İkindi (15.00 - 18.00)

İkindi saatlerinde yağmur etkisini sürdürürken hava biraz daha soğuyacak. Sıcaklık 10°C’ye düşerken nem oranı %94 olacak. Rüzgar hızı 8 km/sa, maksimum 17 km/sa seviyesinde.

Akşam (18.00 - 21.00)

Akşam saatlerinde de yağış devam edecek. Sıcaklık 7°C’ye düşerken nem oranı %93 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar ise 9 km/sa hızında esmesi bekleniyor.

Gece (21.00 - 24.00)

Gece saatlerinde yağmurlu hava devam edecek. Sıcaklık 6°C’ye kadar düşerken nem oranı %94 ile oldukça yüksek olacak. Maksimum rüzgar hızı ise 21 km/sa’ya kadar çıkabilir.