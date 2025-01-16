Uşak'ta 16 Ocak Perşembe günü boyunca parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Puslu saatlerde görüş mesafesi düşük olabilir, bu yüzden trafik veya açık hava etkinlikleri yaparken dikkatli olunması gerekebilir. Gündüz saatlerinde rüzgar hızları orta seviyelerde kalacakken, akşam ve gece saatlerinde rüzgar daha sert esebilir. Gün boyunca hava durumundaki değişiklikler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncelleniyor.

Perşembe günü hava durumu

09:00 - 12:00 (Puslu): Sıcaklık : 8°C Hissedilen Sıcaklık : 8°C Nem Oranı : %60 Rüzgar Yönü : Belirtilmemiş, fakat sabah saatlerinde genellikle sakin veya hafif esen rüzgarlar bekleniyor. Ort. Rüzgar Hızı : 4 km/sa Maksimum Rüzgar Hızı : 17 km/sa Açıklama : Puslu bir hava var, görünürlük az olabilir. Havanın serin olmasına rağmen rüzgar hızı düşük, ancak maksimum rüzgar hızına dikkat edilmesi gerekebilir. Nem oranı sabah saatlerinde orta seviyede.

12:00 - 15:00 (Parçalı Bulutlu): Sıcaklık : 11°C Hissedilen Sıcaklık : 11°C Nem Oranı : %52 Rüzgar Yönü : Belirtilmemiş, ama rüzgar hızı biraz daha artacak. Ort. Rüzgar Hızı : 5 km/sa Maksimum Rüzgar Hızı : 18 km/sa Açıklama : Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Günün ortasına doğru sıcaklık artacak ve nem oranı düşecek. Rüzgarın hızlandığı bu saatlerde dışarıda vakit geçirmek için daha uygun bir dönem olabilir.

15:00 - 18:00 (Parçalı Bulutlu): Sıcaklık : 9°C Hissedilen Sıcaklık : 9°C Nem Oranı : %63 Rüzgar Yönü : Belirtilmemiş, fakat rüzgar biraz daha güçlü olabilir. Ort. Rüzgar Hızı : 9 km/sa Maksimum Rüzgar Hızı : 21 km/sa Açıklama : Havanın biraz daha soğuduğu ve bulutların yoğunlaştığı bir dönem. Rüzgar hızının arttığı bu saatlerde dışarıda rüzgara karşı dikkatli olunması gerekebilir.

18:00 - 21:00 (Parçalı Bulutlu): Sıcaklık : 4°C Hissedilen Sıcaklık : 4°C Nem Oranı : %81 Rüzgar Yönü : Belirtilmemiş, ancak akşam saatlerinde rüzgar daha hissedilebilir. Ort. Rüzgar Hızı : 10 km/sa Maksimum Rüzgar Hızı : 22 km/sa Açıklama : Akşam saatlerinde sıcaklık daha da düşecek, nem oranı artacak. Rüzgar hızı belirgin şekilde yükseldiği için dışarı çıkmadan önce uygun giysiler tercih edilmelidir.

21:00 - 24:00 (Parçalı Bulutlu): Sıcaklık : 2°C Hissedilen Sıcaklık : 2°C Nem Oranı : %89 Rüzgar Yönü : Belirtilmemiş, ancak gece rüzgar daha sert esebilir. Ort. Rüzgar Hızı : 12 km/sa Maksimum Rüzgar Hızı : 21 km/sa Açıklama : Gece sıcaklık iyice düşecek ve nem oranı artacak. Rüzgar hızının gece boyunca devam etmesiyle, soğuk havada dışarıda kalırken rüzgarın etkisi daha fazla hissedilebilir. Bu saatlerde sıcak tutacak giysiler tercih edilmeli.

