Uşak'ta bugün hava durumu sabah saatlerinden itibaren değişkenlik gösterecek. Puslu bir başlangıcın ardından parçalı bulutlu ve az bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Gece ise tekrar pus etkili olacak. Gün boyunca hava durumundaki değişiklikler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncelleniyor.

Perşembe günü hava durumu

Sabah saatleri (09.00 - 12.00): Puslu ve serin

Gün, Uşak'ta puslu bir havayla başlayacak. Özellikle sabah işe veya okula gidecekler için görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle dikkatli olunması tavsiye ediliyor.

Sıcaklık: 5°C

5°C Hissedilen Sıcaklık: 5°C

5°C Nem Oranı: %57

%57 Rüzgar: Güney yönünden esen rüzgar, ortalama 15 km/sa hızında ve zaman zaman 34 km/sa hızına kadar çıkabilir.

Öğle saatleri (12.00 - 15.00): Parçalı bulutlu ve ılık

Öğle saatlerinde pus yerini parçalı bulutlu bir gökyüzüne bırakacak. Hava sıcaklığı yükselirken, nem oranı azalmaya başlayacak.

Sıcaklık: 10°C

10°C Hissedilen Sıcaklık: 10°C

10°C Nem Oranı: %45

%45 Rüzgar: Güneybatıdan 12 km/sa hızında eserken, maksimum 34 km/sa hızında rüzgar bekleniyor.

İkindi saatleri (15.00 - 18.00): Az bulutlu ve serin

İkindi saatlerinde hava sakinleşecek ve az bulutlu bir gökyüzü görülecek. Ancak sıcaklık biraz düşerek serin bir havanın etkisi hissedilecek.

Sıcaklık: 8°C

8°C Hissedilen Sıcaklık: 8°C

8°C Nem Oranı: %64

%64 Rüzgar: Güneydoğudan 7 km/sa hızla esecek, maksimum rüzgar hızı ise 28 km/sa olacak.

Akşam saatleri (18.00 - 21.00): Az bulutlu ve daha soğuk

Gün batımıyla birlikte sıcaklık daha da düşecek. Az bulutlu hava etkisini sürdürürken nem oranı yükselmeye başlayacak.

Sıcaklık: 4°C

4°C Hissedilen Sıcaklık: 4°C

4°C Nem Oranı: %75

%75 Rüzgar: Güneybatıdan 11 km/sa hızla esecek, maksimum 19 km/sa hızına ulaşabilecek.

Gece saatleri (21.00 - 24.00): Pus ve dondurucu soğuk

Gece boyunca puslu hava tekrar etkisini gösterecek. Sıcaklıklar iyice düşerek oldukça soğuk bir hava hakim olacak. Yola çıkacakların buzlanma riskine karşı tedbirli olması gerekiyor.

Sıcaklık: 2°C

2°C Hissedilen Sıcaklık: 2°C

2°C Nem Oranı: %80

%80 Rüzgar: Güneydoğudan 9 km/sa hızında eserken, maksimum 23 km/sa hızında rüzgar bekleniyor.