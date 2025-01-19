Uşak’ta Pazar günü serin ve sakin bir hava hakim olacak. Sabah puslu başlayan gün, öğleden sonra az bulutlu bir gökyüzüyle devam edecek. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık düşüşe geçerken, nem oranı artış gösterecek. Gün boyunca hava durumundaki değişiklikler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncelleniyor.

Sabah saatleri (09.00 - 12.00)

Pazar günü sabah saatlerinde Uşak’ta hava puslu olacak. Günün bu saatlerinde sıcaklık 9°C civarında seyredecek ve hissedilen sıcaklık da aynı seviyede kalacak.

Nem oranı %48 ile orta seviyelerde, ancak güne başlarken hafif serin bir atmosfer hissedilecek.

%48 ile orta seviyelerde, ancak güne başlarken hafif serin bir atmosfer hissedilecek. Rüzgar yönü, batıdan hafif bir esinti şeklinde olacak ve ortalama 2 km/sa hızında esecek. Maksimum rüzgar hızının ise 12 km/sa civarında olması bekleniyor.

Öğle saatleri (12.00 - 15.00)

Öğle saatlerinde hava az bulutlu bir görünüme kavuşacak. Bu saatlerde sıcaklık günün en yüksek seviyesine ulaşarak 13°C’yi bulacak.

Hissedilen sıcaklık da 13°C olup, dışarıda vakit geçirmek için uygun bir zaman dilimi sunuyor.

da 13°C olup, dışarıda vakit geçirmek için uygun bir zaman dilimi sunuyor. Nem oranı %45’e düşecek ve havanın daha kuru hissedilmesine neden olacak.

%45’e düşecek ve havanın daha kuru hissedilmesine neden olacak. Rüzgar, batı yönünden hafif şekilde eserken, ortalama hızı 5 km/sa, maksimum hızı ise 16 km/sa olacak.

İkindi saatleri (15.00 - 18.00)

İkindi vakitlerinde hava halen az bulutlu olmaya devam edecek, ancak sıcaklık 10°C’ye gerileyecek.

Hissedilen sıcaklık bu saatlerde yine 10°C civarında olacak.

bu saatlerde yine 10°C civarında olacak. Nem oranı , %57’ye yükselerek havada hafif bir nem artışı hissedilecek.

, %57’ye yükselerek havada hafif bir nem artışı hissedilecek. Rüzgar yönü, kuzeybatıya dönecek ve ortalama 3 km/sa hızında hafif esintiler görülecek. Maksimum rüzgar hızı ise 17 km/sa seviyesinde olacak.

Akşam saatleri (18.00 - 21.00)

Akşam saatlerinde hava serinlemeye başlayarak sıcaklık 5°C’ye kadar düşecek. Az bulutlu bir atmosfer hâkim olacak.

Nem oranı %78’e kadar çıkacak, bu da havanın daha soğuk hissedilmesine neden olabilir.

%78’e kadar çıkacak, bu da havanın daha soğuk hissedilmesine neden olabilir. Rüzgar yönü, kuzeyden hafif esmeye devam edecek ve ortalama hızı 4 km/sa, maksimum hızı ise 11 km/sa olarak ölçülecek.

Gece saatleri (21.00 - 24.00)

Gece saatlerinde sıcaklık en düşük seviyeye ulaşarak 3°C’ye düşecek. Bu saatlerde hava halen az bulutlu olacak.

Nem oranı %78’de sabit kalacak, bu da özellikle dış mekanlarda serin bir hava hissi yaratacak.

%78’de sabit kalacak, bu da özellikle dış mekanlarda serin bir hava hissi yaratacak. Rüzgar yönü, kuzeyden hafif şekilde esecek ve ortalama 4 km/sa, maksimum 10 km/sa hızında olacak.

Uşak’ta Pazar günü genel olarak sakin ve serin bir hava etkili olacak. Sabah saatlerinde puslu bir başlangıç yapan gün, öğle saatlerinden itibaren az bulutlu bir gökyüzüyle devam edecek. Akşam saatlerinden itibaren sıcaklık düşecek ve nem oranı artacak. Özellikle gece saatlerinde havanın soğuk hissedilmesi bekleniyor. Gün boyunca rüzgarın hızı oldukça düşük olacağından dış mekan aktiviteleri için rahat bir atmosfer sunacak.