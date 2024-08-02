Uşak'ın Ulubey ilçesindeki Blaundos Antik Kenti, tarihin derinliklerinden günümüze ışık tutacak önemli bir projeye ev sahipliği yapıyor. Mitolojide tarım ve bereketin sembolü olarak bilinen tanrıça Demeter'e adanmış 2 bin yıllık tapınak, detaylı kazı ve restorasyon çalışmalarıyla yeniden ayağa kaldırılacak. Antik kentin doğal kale görünümü ve Stonehenge benzeri yapıları, bölgenin tarihi değerini artırıyor.

Detaylar ve restorasyon çalışmaları

Blaundos Antik Kenti'nin önemi:

Blaundos Antik Kenti, Büyük İskender'in Anadolu seferi sırasında Makedonya'dan gelen askerlerin yerleştiği ve "Garnizon Kenti" olarak adlandırılan tarihi bir yerleşim yeri olarak dikkat çekiyor. Üç tarafı Ulubey Kanyonu'nun vadileriyle çevrili olan kent, tek bir giriş noktasına sahip ve bu nedenle doğal bir kale görünümüne sahip. Antik kentin en uç kısmında yer alan blok taşlardan oluşan yapılar ise İngiltere'deki Stonehenge'i andıran bir görünüm sergiliyor.

Kazı ve restorasyon çalışmalarının kapsamı:

2018 yılında başlatılan kazı çalışmaları, Uşak Müzesi Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. Bu yılki çalışmalar, Demeter Tapınağı'nın bulunduğu bölgeye odaklanmış durumda. İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Ceylan, Demeter Tapınağı'nın antik kent için stratejik önem taşıdığını vurguladı. Tapınağın batı ve kuzey bölümünde yürütülen kazı çalışmalarının ardından, tapınağın sütunları başta olmak üzere restorasyon sürecine geçilecek.

Restorasyon süreci ve planlar:

Ceylan, tapınağın restorasyonunun zaman alacak bir süreç olduğunu belirtti. "Restorasyon çalışmaları bir sürece yayılan ve bir anda yapılması mümkün olmayan bir şey," diyen Ceylan, "Tapınağı 3 yıl içerisinde yeniden ayağa kaldırmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu. Bu yıl tapınağın ön blok taşlarının yerleştirilmesi hedefleniyor.