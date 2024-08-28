Uşak'ın Karahallı ilçesi, 2 Eylül’de kurtuluşunu büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Bu özel günün bir parçası olarak, Karahallı ve çevresinde yetişen meşhur Düğlek kavununun tanıtılması amacıyla bir yarışma düzenlenecek. Karahallı Belediye Başkanı Ramazan Karakaya, ilçenin kurtuluş gününü daha da anlamlı kılacak bu etkinliğe tüm vatandaşları davet etti.

İlk Düğlek Yarışması başlıyor

Karahallı Belediye Başkanı Ramazan Karakaya, 2 Eylül tarihinde ilçede düzenlenecek etkinliklerin detaylarını paylaştı. Karakaya, “Karahallımızın kurtuluşunu kutlayacağımız bu özel günde, ilçemizde ilk kez bir Düğlek Yarışması düzenliyoruz. Karahallı ve çevresinde yetişen, susuz tarımıyla bilinen kaliteli ve lezzetli Düğlek kavunlarını bu yarışmada değerlendireceğiz,” dedi.

Tüm bölge halkına davet

Karahallı’da 2 Eylül akşamı saat 20:00’de başlayacak etkinlik için tüm çevre il ve ilçelerdeki vatandaşları davet eden Karakaya, bu yarışmanın hem bölgenin tarımsal değerini ön plana çıkarması hem de halkın eğlenmesini sağlayacak bir organizasyon olduğunu vurguladı.