Uşak’ta Perşembe günü boyunca hava az bulutlu ve soğuk geçecek. Sıcaklık 4-9°C arasında değişirken, rüzgarın hızlanmasıyla soğuk hava daha fazla hissedilecek. Gün boyunca hava durumundaki değişiklikler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncelleniyor.
İşte 2 Ocak Perşembe günü Uşak için daha detaylı hava durumu:
Sabah saatleri (09.00 - 12.00)
Gün, soğuk bir başlangıç yapıyor. Sabah saatlerinde hava az bulutlu olacak.
- Sıcaklık: 6°C
- Hissedilen Sıcaklık: 6°C
- Nem Oranı: %43
- Rüzgar: Saatte ortalama 7 km hızla esecek, maksimum rüzgar hızı ise 19 km/sa olacak.
Sabah serinliği, dışarıda bulunacaklar için hafif bir mont veya ceket gerektirebilir.
Öğle saatleri (12.00 - 15.00)
Günün en sıcak saatlerinde sıcaklık 9°C’ye çıkacak. Ancak hissedilen sıcaklık da aynı seviyede kalacağı için çok daha sıcak bir hava beklenmiyor.
- Sıcaklık: 9°C
- Hissedilen Sıcaklık: 9°C
- Nem Oranı: %46
- Rüzgar: Ortalama hız 7 km/sa, maksimum rüzgar hızı 21 km/sa.
Öğle saatleri, az bulutlu gökyüzü sayesinde güneş ışınlarından faydalanmak için en ideal zaman olabilir.
İkindi saatleri (15.00 - 18.00)
Sıcaklık düşüşe geçiyor ve gün batımı yaklaştıkça hava soğuyor. İkindi saatlerinde nem oranında belirgin bir artış görülüyor.
- Sıcaklık: 5°C
- Hissedilen Sıcaklık: 5°C
- Nem Oranı: %68
- Rüzgar: Ortalama 3 km/sa hızla esecek, maksimum hızı ise 18 km/sa.
Nem oranındaki yükselme, sıcaklık düşüşüyle birleşerek hissedilen soğukluğu artırabilir. Bu saatlerde dışarıda olanların dikkatli olması önerilir.
Akşam saatleri (18.00 - 21.00)
Akşam saatlerinde sıcaklık daha da düşerek 4°C seviyelerine iniyor. Havanın az bulutlu kalması ve hafif rüzgar, soğukluğu belirgin hale getiriyor.
- Sıcaklık: 4°C
- Hissedilen Sıcaklık: 4°C
- Nem Oranı: %64
- Rüzgar: Ortalama 3 km/sa hızla esecek, maksimum hız 7 km/sa.
Bu saatlerde açık havada zaman geçirecek olanların kalın giysiler tercih etmeleri önemli.
Gece saatleri (21.00 - 24.00)
Günün son saatlerinde hava koşulları sabit kalıyor. Sıcaklık 4°C civarında seyrederken, nem oranı daha da yükseliyor.
- Sıcaklık: 4°C
- Hissedilen Sıcaklık: 4°C
- Nem Oranı: %69
- Rüzgar: Ortalama 4 km/sa, maksimum 8 km/sa hızında.
Gece saatlerinde nemin artması ve rüzgarın etkisiyle soğuk hava daha fazla hissedilebilir.