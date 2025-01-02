Uşak’ta Perşembe günü boyunca hava az bulutlu ve soğuk geçecek. Sıcaklık 4-9°C arasında değişirken, rüzgarın hızlanmasıyla soğuk hava daha fazla hissedilecek. Gün boyunca hava durumundaki değişiklikler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncelleniyor.

İşte 2 Ocak Perşembe günü Uşak için daha detaylı hava durumu:

Sabah saatleri (09.00 - 12.00)

Gün, soğuk bir başlangıç yapıyor. Sabah saatlerinde hava az bulutlu olacak.

Sıcaklık: 6°C

6°C Hissedilen Sıcaklık: 6°C

6°C Nem Oranı: %43

%43 Rüzgar: Saatte ortalama 7 km hızla esecek, maksimum rüzgar hızı ise 19 km/sa olacak.

Sabah serinliği, dışarıda bulunacaklar için hafif bir mont veya ceket gerektirebilir.

Öğle saatleri (12.00 - 15.00)

Günün en sıcak saatlerinde sıcaklık 9°C’ye çıkacak. Ancak hissedilen sıcaklık da aynı seviyede kalacağı için çok daha sıcak bir hava beklenmiyor.

Sıcaklık: 9°C

9°C Hissedilen Sıcaklık: 9°C

9°C Nem Oranı: %46

%46 Rüzgar: Ortalama hız 7 km/sa, maksimum rüzgar hızı 21 km/sa.

Öğle saatleri, az bulutlu gökyüzü sayesinde güneş ışınlarından faydalanmak için en ideal zaman olabilir.

İkindi saatleri (15.00 - 18.00)

Sıcaklık düşüşe geçiyor ve gün batımı yaklaştıkça hava soğuyor. İkindi saatlerinde nem oranında belirgin bir artış görülüyor.

Sıcaklık: 5°C

5°C Hissedilen Sıcaklık: 5°C

5°C Nem Oranı: %68

%68 Rüzgar: Ortalama 3 km/sa hızla esecek, maksimum hızı ise 18 km/sa.

Nem oranındaki yükselme, sıcaklık düşüşüyle birleşerek hissedilen soğukluğu artırabilir. Bu saatlerde dışarıda olanların dikkatli olması önerilir.

Akşam saatleri (18.00 - 21.00)

Akşam saatlerinde sıcaklık daha da düşerek 4°C seviyelerine iniyor. Havanın az bulutlu kalması ve hafif rüzgar, soğukluğu belirgin hale getiriyor.

Sıcaklık: 4°C

4°C Hissedilen Sıcaklık: 4°C

4°C Nem Oranı: %64

%64 Rüzgar: Ortalama 3 km/sa hızla esecek, maksimum hız 7 km/sa.

Bu saatlerde açık havada zaman geçirecek olanların kalın giysiler tercih etmeleri önemli.

Gece saatleri (21.00 - 24.00)

Günün son saatlerinde hava koşulları sabit kalıyor. Sıcaklık 4°C civarında seyrederken, nem oranı daha da yükseliyor.

Sıcaklık: 4°C

4°C Hissedilen Sıcaklık: 4°C

4°C Nem Oranı: %69

%69 Rüzgar: Ortalama 4 km/sa, maksimum 8 km/sa hızında.

Gece saatlerinde nemin artması ve rüzgarın etkisiyle soğuk hava daha fazla hissedilebilir.