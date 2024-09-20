Sabah saatlerinde hafif sis beklenirken, gün içinde sıcaklık 25-27 derece arasında seyredecek. Rüzgar ise kuzeydoğudan hafif eserek, zaman zaman orta şiddette hissedilecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, öğle saatlerinde güneşin etkisini artırmasıyla birlikte hava sıcaklığı 28-30 dereceye kadar yükselebilir. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 20 derecelere düşecek ve hava daha serin bir hal alacak. Gece saatlerinde ise bulutluluğun artması bekleniyor.

Uşak halkı, bu güzel bahar gününde açık hava etkinlikleri için uygun bir gün geçirebilir. Ancak, hava durumu değişikliklerine karşı tedbirli olunması öneriliyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşüşlerine dikkat edilmesi tavsiye ediliyor.

Kısacası, Uşak’ta Cuma günü keyifli bir hava bekleniyor!