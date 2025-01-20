Uşak’ta Pazartesi günü parçalı bulutlu bir hava hakim. Sıcaklık kademeli olarak 12°C’den 7°C’ye düşerken, rüzgarın etkisi hissedilecek. Gün boyunca hava durumundaki değişiklikler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncelleniyor.

Saatlik hava durumu ve detaylı analiz

15.00 - 18.00

Beklenen Hava: Parçalı Bulutlu

Parçalı Bulutlu Sıcaklık: 12°C

12°C Hissedilen Sıcaklık: 12°C

12°C Nem Oranı: %56

%56 Rüzgar: Ortalama hız 9 km/sa , maksimum hız 24 km/sa

Ortalama hız , maksimum hız Detay: Öğleden sonra sıcaklık 12°C ile en yüksek seviyede olacak. Nem oranının orta seviyede seyretmesi ve rüzgarın hafif esmesiyle birlikte dış mekan aktiviteleri için uygun bir zaman dilimi.

18.00 - 21.00

Beklenen Hava: Parçalı Bulutlu

Parçalı Bulutlu Sıcaklık: 9°C

9°C Hissedilen Sıcaklık: 9°C

9°C Nem Oranı: %62

%62 Rüzgar: Ortalama hız 8 km/sa , maksimum hız 23 km/sa

Ortalama hız , maksimum hız Detay: Akşam saatlerinde sıcaklık düşüşe geçiyor. Nem oranında artış gözlemlenirken, hafif rüzgar serinlik hissini artırabilir. Özellikle dışarıda uzun süre kalmayı planlayanlar, ince bir mont veya ceket giymeli.

21.00 - 24.00

Beklenen Hava: Parçalı Bulutlu

Parçalı Bulutlu Sıcaklık: 7°C

7°C Hissedilen Sıcaklık: 7°C

7°C Nem Oranı: %66

%66 Rüzgar: Ortalama hız 8 km/sa , maksimum hız 21 km/sa

Ortalama hız , maksimum hız Detay: Geceye doğru sıcaklık 7°C’ye kadar düşüyor. Nem oranındaki artış, havayı daha soğuk hissettirebilir. Rüzgar hızının hafif ama sürekli olması, özellikle açık alanlarda bulunanlar için dikkat edilmesi gereken bir faktör.

Pazartesi günü Uşak’ta parçalı bulutlu bir hava etkili olacak. Öğleden sonra sıcaklık 12°C ile zirve yapacak, gece saatlerinde ise sıcaklık 7°C’ye kadar düşecek. Nem oranı akşam saatlerinden itibaren yükselerek %66’ya ulaşacak. Rüzgar genellikle hafif esmesine rağmen zaman zaman maksimum 24 km/sa hıza ulaşabilir.