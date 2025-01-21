Uşak'ta Salı günü hava sabah saatlerinde parçalı bulutlu, öğle saatlerinde çok bulutlu olacak. Akşam saatlerinde ise yağmur etkisini gösterecek.

Saatlik hava durumu ve detaylı analiz:

09.00 - 12.00 | Parçalı bulutlu, ılık sabah

Sıcaklık: 10°C

10°C Hissedilen Sıcaklık: 10°C

10°C Nem Oranı: %50

%50 Rüzgar Yönü: Batı

Batı Ortalama Rüzgar Hızı: 8 km/sa

8 km/sa Maksimum Rüzgar Hızı: 20 km/sa

Sabah saatlerinde parçalı bulutlar eşliğinde güne başlıyoruz. Hava sıcaklığı 10 derece civarında olup, nem oranı %50 ile rahatsızlık yaratmayacak bir seviyede. Batı yönünden esen hafif rüzgar, 20 km/sa maksimum hızla hissedilebilir durumda.

12.00 - 15.00 | Çok bulutlu, sıcaklık zirve yapıyor

Sıcaklık: 13°C

13°C Hissedilen Sıcaklık: 13°C

13°C Nem Oranı: %47

%47 Rüzgar Yönü: Batı

Batı Ortalama Rüzgar Hızı: 9 km/sa

9 km/sa Maksimum Rüzgar Hızı: 24 km/sa

Öğle saatlerinde bulutlar daha yoğun bir şekilde gökyüzünü kaplayacak. Ancak bu durum sıcaklığın 13 dereceye kadar yükselmesini engellemiyor. Rüzgar hızı biraz artarak 24 km/sa maksimum seviyeye ulaşacak. Bu saatlerde dışarıda vakit geçirmek isteyenler için hava oldukça uygun olacak.

15.00 - 18.00 | Çok bulutlu, nem artışı başlıyor

Sıcaklık: 11°C

11°C Hissedilen Sıcaklık: 11°C

11°C Nem Oranı: %62

%62 Rüzgar Yönü: Batı

Batı Ortalama Rüzgar Hızı: 4 km/sa

4 km/sa Maksimum Rüzgar Hızı: 22 km/sa

Öğleden sonra hava sıcaklığı 11 dereceye düşerken nem oranı %62’ye yükselecek. Rüzgar hızında ise belirgin bir azalma olacak, maksimum 22 km/sa hızla esecek. Bu saatlerde hafif serin bir hava hakim olacak.

18.00 - 21.00 | Yağmurlu akşam

Sıcaklık: 9°C

9°C Hissedilen Sıcaklık: 9°C

9°C Nem Oranı: %79

%79 Rüzgar Yönü: Güneybatı

Güneybatı Ortalama Rüzgar Hızı: 1 km/sa

1 km/sa Maksimum Rüzgar Hızı: 10 km/sa

Akşam saatlerinden itibaren yağmur etkili olmaya başlayacak. Sıcaklık 9 dereceye düşerken, nem oranı %79 seviyelerine ulaşacak. Güneybatıdan hafif bir rüzgar esecek, ancak bu rüzgarın etkisi neredeyse hissedilmeyecek kadar zayıf olacak. Yağış nedeniyle dışarıda bulunacaklar dikkatli olmalı.

21.00 - 24.00 | Gece boyunca yağmur ve yüksek nem

Sıcaklık: 8°C

8°C Hissedilen Sıcaklık: 8°C

8°C Nem Oranı: %86

%86 Rüzgar Yönü: Güneybatı

Güneybatı Ortalama Rüzgar Hızı: 3 km/sa

3 km/sa Maksimum Rüzgar Hızı: 7 km/sa

Gece boyunca yağmur devam ederken nem oranı %86 gibi oldukça yüksek bir seviyeye çıkacak. Sıcaklık 8 dereceye düşecek ve rüzgarın hızı daha da azalacak. Bu durum, gece dışarıda vakit geçirenler için hissedilir bir serinlik yaratacak.

Salı günü Uşak’ta havanın genel olarak bulutlu geçeceği, akşam saatlerinden itibaren yağmurun etkili olacağı görülüyor. Sabah ve öğle saatlerinde dışarıda keyifli vakit geçirmek mümkünken, akşam saatleri için plan yapanların yağmur ihtimaline karşı tedbirli olması gerekiyor. Özellikle gece saatlerinde artan nem ve düşen sıcaklıkla birlikte hissedilen serinlik daha fazla olacaktır.