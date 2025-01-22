Uşak’ta Çarşamba günü boyunca yağmur hakim olacak. Sabahın erken saatlerinden gece yarısına kadar etkili olacak sağanak yağışla birlikte, nem oranı ve rüzgar hızı da gün içinde dikkat çekiyor. Gün boyunca hava durumundaki değişiklikler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncelleniyor.

İşte Çarşamba gününün detaylı hava durumu raporu:

09.00 - 12.00: Gün yağmurla başlıyor

Sabah saatlerinde Uşak genelinde yağmur etkili olacak.

Sıcaklık: 8°C

8°C Hissedilen Sıcaklık: 8°C

8°C Nem Oranı: %79

%79 Rüzgar: Güney yönünden hafif esen rüzgarın ortalama hızı 9 km/sa olacak, zaman zaman 22 km/saate kadar çıkabilir.

Öneri: Yağış nedeniyle trafikte görüş mesafesi azalabilir. Özellikle işe gidecek olan vatandaşlar erken saatte yola çıkmalı ve şemsiye kullanmayı ihmal etmemeli.

12.00 - 15.00: Yağış devam ediyor, sıcaklık artıyor

Öğle saatlerinde sıcaklık hafif bir artışla 11°C’ye ulaşacak. Ancak yağmur aralıksız şekilde sürecek.

Sıcaklık: 11°C

11°C Hissedilen Sıcaklık: 11°C

11°C Nem Oranı: %65

%65 Rüzgar: Rüzgarın ortalama hızı 8 km/sa olacak, maksimum hızı ise 24 km/saate ulaşabilir.

Öneri: Yağışlı hava nedeniyle kaygan zeminlere dikkat edilmeli. Özellikle açık alanlarda uzun süre kalacaklar için su geçirmez ayakkabı tercih edilmeli.

15.00 - 18.00: Havanın nem oranı artıyor

Öğleden sonra yağış devam edecek. Sıcaklık düşüşe geçerken, nem oranı oldukça yükselerek %92 seviyesine ulaşacak.

Sıcaklık: 9°C

9°C Hissedilen Sıcaklık: 9°C

9°C Nem Oranı: %92

%92 Rüzgar: Rüzgar oldukça hafifleyecek ve 2 km/sa hıza kadar düşecek. Maksimum rüzgar hızı ise 22 km/sa olacak.

Öneri: Yağmurun etkisiyle görüş mesafesi düşebilir. Araç kullanan vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.

18.00 - 21.00: Akşam saatlerinde yağış şiddetini artırabilir

Akşam saatlerinde sıcaklık 7°C’ye kadar inecek. Nem oranı %96 seviyesine çıkarken, yağışın daha yoğun hissedileceği tahmin ediliyor.

Sıcaklık: 7°C

7°C Hissedilen Sıcaklık: 7°C

7°C Nem Oranı: %96

%96 Rüzgar: Rüzgar hızı 4 km/sa civarında olacak, maksimum hızı ise 10 km/saate kadar çıkabilir.

Öneri: Akşam saatlerinde dışarıda olacaklar daha kalın kıyafetler tercih etmeli. Yüksek nem nedeniyle daha soğuk hissedilebileceği unutulmamalı.

21.00 - 24.00: Gece boyunca yağış devam edecek

Günün son saatlerinde yağmur etkisini sürdürürken, sıcaklık 6°C’ye kadar düşecek. Nem oranı %96 ile en yüksek seviyede kalmaya devam edecek.

Sıcaklık: 6°C

6°C Hissedilen Sıcaklık: 6°C

6°C Nem Oranı: %96

%96 Rüzgar: Rüzgar hızında hafif bir artış olacak ve 5 km/sa hızla esecek, maksimum hız ise 13 km/sa olarak tahmin ediliyor.

Öneri: Gece seyahat edecekler yağışa karşı hazırlıklı olmalı ve görüş mesafesinin azalabileceğini göz önünde bulundurmalı.

Uşak’ta Çarşamba günü boyunca sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Sıcaklık 6°C ile 11°C arasında değişecek, yüksek nem oranları hissedilen soğukluğu artırabilir. Rüzgar hızının genel olarak düşük seyredeceği görülse de, zaman zaman sert esintiler hissedilebilir.