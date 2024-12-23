Uşak’ta bugün çok bulutlu, serin ve rüzgarlı bir hava etkili olacak. Gün içinde sıcaklık 5-11°C arasında değişirken, akşam saatlerinde nem oranı %90’a kadar çıkıyor. Maksimum rüzgar hızı 40 km/sa’yi bulacağından açık alanlarda dikkatli olunması tavsiye edilir. Özellikle akşam ve gece saatlerinde dışarı çıkacak olanların soğuk hava koşullarına uygun kıyafetler giymesi önemlidir. Gün boyunca hava durumundaki değişiklikler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncelleniyor.

İşte Uşak için Pazartesi günü hava durumu detayları:

Sabah saatleri: Serin başlangıç ve orta derecede nem

09.00 - 12.00:

Beklenen Hava Durumu : Sabah saatlerinde Uşak’ta çok bulutlu bir hava görülecek. Güneş ışıkları bulutların ardında kalırken, hafif bir serinlik hissedilecek.

Sabah saatlerinde Uşak’ta çok bulutlu bir hava görülecek. Güneş ışıkları bulutların ardında kalırken, hafif bir serinlik hissedilecek. Sıcaklık: Hava sıcaklığı 7°C olarak ölçülecek.

Hava sıcaklığı 7°C olarak ölçülecek. Hissedilen Sıcaklık: 7°C.

7°C. Nem Oranı: %66 ile rahatsız edici düzeyde değil.

%66 ile rahatsız edici düzeyde değil. Rüzgar: Rüzgar, 14 km/sa hızında eserken maksimum hızı 31 km/sa’ye ulaşabilir. Hafif ama hissedilir bir rüzgar bekleniyor.

Öğle saatleri: Sıcaklık zirvede, rüzgar şiddetini artırıyor

12.00 - 15.00:

Beklenen Hava Durumu: Günün en sıcak saatleri, çok bulutlu hava ile birlikte rüzgarlı geçecek. Bu saatlerde dışarıda olanlar için serin ama rahat bir hava hakim.

Günün en sıcak saatleri, çok bulutlu hava ile birlikte rüzgarlı geçecek. Bu saatlerde dışarıda olanlar için serin ama rahat bir hava hakim. Sıcaklık: 11°C ile günün en yüksek sıcaklığı kaydedilecek.

11°C ile günün en yüksek sıcaklığı kaydedilecek. Hissedilen Sıcaklık: 11°C.

11°C. Nem Oranı: %57’ye düşüyor, hava biraz daha kuru hissedilecek.

%57’ye düşüyor, hava biraz daha kuru hissedilecek. Rüzgar: Ortalama hız 20 km/sa, ancak maksimum hız 40 km/sa’ye kadar çıkabilir. Özellikle açık alanlarda rüzgarın etkisi hissedilecek.

Akşamüstü: Sıcaklık düşerken nem oranı artıyor

15.00 - 18.00:

Beklenen Hava Durumu: Çok bulutlu hava devam ederken sıcaklık düşüşe geçiyor. Nem oranının yükselmesiyle hafif bir soğuk algısı oluşabilir.

Çok bulutlu hava devam ederken sıcaklık düşüşe geçiyor. Nem oranının yükselmesiyle hafif bir soğuk algısı oluşabilir. Sıcaklık: 8°C.

8°C. Hissedilen Sıcaklık: 8°C.

8°C. Nem Oranı: %81 ile hava daha nemli hissedilecek.

%81 ile hava daha nemli hissedilecek. Rüzgar: Ortalama 7 km/sa hızında, ancak maksimum hız 40 km/sa’ye kadar ulaşabilir.

Akşam: Soğuk ve nemli hava

18.00 - 21.00:

Beklenen Hava Durumu: Akşam saatlerinde bulutlar yoğunlaşacak, hava soğuyacak. Nem oranının yükselmesiyle birlikte serinlik daha fazla hissedilecek.

Akşam saatlerinde bulutlar yoğunlaşacak, hava soğuyacak. Nem oranının yükselmesiyle birlikte serinlik daha fazla hissedilecek. Sıcaklık: 6°C.

6°C. Hissedilen Sıcaklık: 6°C.

6°C. Nem Oranı: %87, oldukça yüksek.

%87, oldukça yüksek. Rüzgar: Ortalama 9 km/sa hızında, maksimum 17 km/sa. Rüzgar biraz hafiflese de hissedilir düzeyde kalacak.

Gece saatleri: Soğuk, nemli ve rüzgarlı

21.00 - 24.00:

Beklenen Hava Durumu: Gece boyunca çok bulutlu ve soğuk bir hava hâkim olacak. Bu saatlerde dışarıda bulunacak olanların sıcak tutacak kıyafetler giymesi önerilir.

Gece boyunca çok bulutlu ve soğuk bir hava hâkim olacak. Bu saatlerde dışarıda bulunacak olanların sıcak tutacak kıyafetler giymesi önerilir. Sıcaklık: 5°C.

5°C. Hissedilen Sıcaklık: 5°C.

5°C. Nem Oranı: %90 ile hava oldukça nemli olacak.

%90 ile hava oldukça nemli olacak. Rüzgar: Ortalama 19 km/sa hızında, maksimum 36 km/sa’ye ulaşabilir.