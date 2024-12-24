Uşak’ta Salı günü boyunca kuvvetli sağanak yağışlar ve yüksek rüzgar hızları etkili olacak. Sıcaklıklar düşerken nem oranı artacak, hava oldukça soğuk hissedilecek. Gün boyunca hava durumundaki değişiklikler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncelleniyor.

09.00 - 12.00:

Günün erken saatlerinde kuvvetli yağış etkili olacak. Sıcaklık 8°C, hissedilen sıcaklık da aynı seviyede. Nem oranı %74 olarak tahmin ediliyor. Rüzgarın yönü değişken olmakla birlikte, ortalama hızı saatte 26 km, maksimum rüzgar hızı ise 53 km/sa olacak. Bu saatlerde yağışa karşı hazırlıklı olunması öneriliyor.

12.00 - 15.00:

Yağışların şiddeti azalmasa da sıcaklık 10°C’ye yükselecek. Nem oranı %69’a düşerken hissedilen sıcaklık yine 10°C civarında olacak. Rüzgar, saatte 23 km hızında esecek ve maksimum rüzgar hızı yine 53 km/sa seviyesinde ölçülecek. Öğle saatlerinde dışarıda olanların şemsiye ve yağmurluk gibi önlemler alması öneriliyor.

15.00 - 18.00:

Yağışlar hız kesmeden devam ederken sıcaklık 9°C’ye inecek. Hissedilen sıcaklık aynı kalacak, nem oranı ise %85’e yükselecek. Bu saatlerde rüzgarın ortalama hızı saatte 19 km olacak, maksimum rüzgar hızı ise 48 km/sa olarak ölçülecek. Özellikle akşam trafiğinde yağışın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı.

18.00 - 21.00:

Akşam saatlerinde kuvvetli yağmur ve artan nem oranı (%92) etkili olacak. Sıcaklık 8°C’ye düşerken rüzgar hızı ortalama 23 km/sa, maksimum 44 km/sa seviyesine gerileyecek. Nem oranının yüksek olması, hissedilen soğukluk üzerinde belirgin bir etki yaratabilir.