Uşak’ta bugün parçalı bulutlu bir hava etkili olacak. Sıcaklıklar 5 ila 11°C arasında değişirken, nem oranı akşam saatlerinde artacak. Gün boyunca hava durumundaki değişiklikler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncelleniyor.

Günün saatlik hava durumu analizi

09.00 - 12.00

Günün ilk saatlerinde Uşak’ta parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Hava sıcaklığı 8°C, hissedilen sıcaklık ise aynı seviyede kalacak. Nem oranı %71 seviyelerinde ölçülürken, rüzgarın ortalama hızı 7 km/sa, maksimum rüzgar hızı ise 20 km/sa olacak. Sabah saatlerinde dışarı çıkmayı planlayanlar, hafif bir mont tercih edebilir.

12.00 - 15.00

Öğle saatlerinde sıcaklık en yüksek seviyesine ulaşacak ve 11°C olacak. Hissedilen sıcaklık da aynı şekilde 11°C olarak ölçülecek. Nem oranı ise sabah saatlerine göre düşerek %58 seviyesine inecek. Rüzgarın ortalama hızı 7 km/sa, maksimum hızı ise 21 km/sa olacak. Bu saatlerde dışarıda vakit geçirmek için en uygun zaman dilimi olabilir.

15.00 - 18.00

Öğleden sonra sıcaklıklar tekrar düşüşe geçiyor. Bu saatlerde hava sıcaklığı 9°C, hissedilen sıcaklık ise yine 9°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı ise tekrar artarak %71 seviyesine çıkacak. Rüzgar hızında bir azalma yaşanacak; ortalama 3 km/sa, maksimum ise 19 km/sa olacak. Akşamüstü planları olanlar için hafif bir serinlik söz konusu.

18.00 - 21.00

Akşam saatlerine yaklaşıldığında sıcaklıklar düşmeye devam edecek. Hava sıcaklığı 6°C, hissedilen sıcaklık da 6°C olacak. Nem oranı bu saatlerde biraz daha artarak %75 seviyesine ulaşacak. Rüzgar hızı oldukça düşük, ortalama 2 km/sa, maksimum hız ise sadece 5 km/sa olacak. Akşam yürüyüşleri için hafif kalın giyinmekte fayda var.

21.00 - 24.00

Gece saatlerinde Uşak’ta sıcaklık 5°C seviyelerine kadar düşecek. Hissedilen sıcaklık aynı seviyede kalırken nem oranı en yüksek seviyesine ulaşarak %77 olacak. Rüzgar bu saatlerde ortalama 3 km/sa, maksimum ise 7 km/sa hızla esecek. Gece dışarıda bulunmayı planlayanların, soğuk havaya karşı tedbirli olması önerilir.

Günlük Genel Değerlendirme

Bugün Uşak’ta parçalı bulutlu bir hava etkili olacak ve gün boyunca hafif rüzgarlarla birlikte serin bir hava hakim olacak. Sabah ve akşam saatlerinde nem oranının yükselmesiyle birlikte hissedilen soğuk artabilir. Öğle saatlerinde ise hava daha ılıman bir hale gelecek