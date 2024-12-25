Uşak, Çarşamba günü yağmurla karşılaşacak. Akşam saatlerinde bulutlu hava hakim olacak, sıcaklık düşecek, nem oranı artacak. Rüzgar hızı ise değişkenlik gösterecek. Gün boyunca hava durumundaki değişiklikler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncelleniyor.

Uşak’ta 27 Aralık Çarşamba günü, gün boyunca hava durumu farklı saat dilimlerinde şu şekilde:

15.00 - 18.00: Yağmurlu ve rüzgarlı saatler

Günün erken öğleden sonra saatlerinde yağmurlu bir hava etkili olacak. Sıcaklık 8°C seviyesinde ölçülürken, hissedilen sıcaklık da aynı değerlerde kalacak. Nem oranı %84 olarak kaydediliyor. Bu saatlerde rüzgar, ortalama 12 km/sa hızla esecek ve maksimum 39 km/sa hıza kadar ulaşabilir. Bu nedenle, dışarıda bulunmayı planlayanların yağışa ve rüzgara karşı tedbirli olmaları önerilir.

18.00 - 21.00: Akşam çok bulutlu

Akşam saatlerinde yağışın etkisini kaybetmesiyle hava çok bulutlu bir hal alacak. Bu saatlerde sıcaklık 6°C’ye düşerken, hissedilen sıcaklık da 6°C seviyesinde kalacak. Nem oranı %87’ye kadar yükseliyor, bu da havayı daha soğuk hissettirebilir. Rüzgar hızı biraz azalarak ortalama 11 km/sa, maksimum 25 km/sa hızla esecek. Özellikle açık alanlarda soğuğa karşı hazırlıklı olunması tavsiye edilir.

21.00 - 24.00: Gece saatlerinde soğuk hava

Gece boyunca hava çok bulutlu olmaya devam edecek. Sıcaklık 4°C’ye kadar düşerken, hissedilen sıcaklık aynı seviyede kalacak. Bu saatlerde nem oranı %89’a çıkarak zirve yapacak. Rüzgarın ortalama hızı 9 km/sa olurken, maksimum 21 km/sa hızla esmesi bekleniyor. Özellikle sabaha karşı hava sıcaklıklarının daha da düşmesi mümkün olduğundan, gece dışarıda bulunacakların dikkatli olmaları önerilir.

Uşak genelinde Çarşamba günü, özellikle öğleden sonra yağışlı hava etkili olurken, akşam saatlerinde yağış sona erecek ancak bulutlanma devam edecek. Nem oranının yükselmesi ve rüzgar hızının akşam saatlerinden itibaren azalmasıyla birlikte soğuk hava daha da hissedilir olacak.