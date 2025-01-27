Uşak, yeni haftaya ılık ve az bulutlu bir hava ile merhaba diyor! Gün boyunca sıcaklık ve nem değerleri dengeli, rüzgar ise sakin esiyor. Gün boyunca hava durumundaki değişiklikler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncelleniyor.

İşte detaylı hava durumu raporu...

Sabah saatleri (09.00 – 12.00)

Pazartesi sabahı Uşak’ta güneş az bulutlu bir gökyüzünden yüzünü gösteriyor. Hava sıcaklığı 11°C seviyesinde, hissedilen sıcaklık ise yine 11°C olarak ölçülüyor. Sabah saatlerinde nem oranı %65 ile orta düzeyde seyrediyor. Rüzgar 3 km/sa hızında hafif bir esintiyle etkili olurken, maksimum rüzgar hızı 14 km/sa olarak kaydediliyor. Sabah yürüyüşü veya işe gitmek için ideal bir hava gözlemleniyor.

Öğle saatleri (12.00 – 15.00)

Günün en sıcak saatleri öğle zamanında yaşanıyor. Sıcaklık 13°C’ye yükseliyor ve hissedilen sıcaklık da aynı seviyede kalıyor. Nem oranı %58’e kadar düşerek biraz daha kuru bir havaya işaret ediyor. Öğle saatlerinde rüzgarın hızı artarak ortalama 5 km/sa seviyesine çıkıyor, maksimum rüzgar hızı ise 17 km/sa olarak ölçülüyor. Bu saatler, dışarıda vakit geçirmek için oldukça uygun görünüyor.

İkindi vakti (15.00 – 18.00)

Gün batımına yaklaşıldığında sıcaklık hafif bir düşüşle 12°C’ye geriliyor. Hissedilen sıcaklık yine aynı değerlerde kalıyor. Nem oranı %74 ile yükselerek daha nemli bir havaya işaret ediyor. Rüzgar hızı ise 3 km/sa ile hafif bir esinti şeklinde devam ederken, maksimum hız 16 km/sa olarak kaydediliyor. Akşam saatlerine doğru serinlik hissedilmeye başlanabilir.

Akşam saatleri (18.00 – 21.00)

Akşam saatlerinde hava serinlemeye başlıyor. Sıcaklık 8°C’ye kadar düşerken, hissedilen sıcaklık da aynı seviyede kalıyor. Nem oranı %75 ile günün en yüksek değerlerinden birine ulaşıyor. Rüzgar, ortalama 1 km/sa gibi oldukça düşük bir hızda esiyor ve maksimum hızı sadece 5 km/sa olarak ölçülüyor. Havanın sakinliği akşam saatlerini keyifli bir şekilde dışarıda geçirmek için elverişli kılıyor.

Gece saatleri (21.00 – 24.00)

Geceye girildiğinde sıcaklık bir miktar daha düşerek 7°C’ye iniyor. Nem oranı %76 ile günün en yüksek seviyelerine ulaşarak havanın oldukça nemli bir hal alacağını gösteriyor. Hafif esen rüzgar, ortalama 3 km/sa hızında devam ederken, maksimum hız 6 km/sa olarak kaydediliyor. Gece boyunca sakin ve serin bir hava etkili olacak.