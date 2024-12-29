Uşak’ta Pazar günü yağışlı bir hava hakim olacak. Akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur bekleniyor. Nem oranı %95’e kadar çıkarken, hissedilen sıcaklık 1°C’ye kadar düşecek. Gün boyunca hava durumundaki değişiklikler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncelleniyor.

Uşak’ın detaylı hava durumu

Uşak’ta bugün soğuk ve yağışlı bir gün sizleri bekliyor. Sabah saatlerinden itibaren başlayan yağışlar, ilerleyen saatlerde karla karışık yağmur olarak etkisini gösterecek. Havanın saatlik durumu ise şöyle:

15.00 - 18.00 arası: Yağmurlu

Beklenen Hava: Yağmurlu

Yağmurlu Sıcaklık: 4°C

4°C Hissedilen Sıcaklık: 4°C

4°C Nem Oranı: %83

%83 Rüzgar: Ortalama hızı 10 km/sa, maksimum hızı ise 38 km/sa.

Ortalama hızı 10 km/sa, maksimum hızı ise 38 km/sa. Önlemler: Bu saatlerde yağmurun yoğunluğu artabilir. Şemsiyenizi yanınıza almayı unutmayın!

18.00 - 21.00 arası: Yağmurlu

Beklenen Hava: Yağmurlu

Yağmurlu Sıcaklık: 2°C

2°C Hissedilen Sıcaklık: 2°C

2°C Nem Oranı: %92

%92 Rüzgar: Ortalama hızı 3 km/sa, maksimum hızı 19 km/sa.

Ortalama hızı 3 km/sa, maksimum hızı 19 km/sa. Önlemler: Sıcaklık düşmeye başlayacak, özellikle dışarıda uzun süre kalmayı planlayanlar için dikkat edilmesi gereken saatler.

21.00 - 24.00 arası: Karla karışık yağmurlu

Beklenen Hava: Karla karışık yağmur

Karla karışık yağmur Sıcaklık: 1°C

1°C Hissedilen Sıcaklık: 1°C

1°C Nem Oranı: %95

%95 Rüzgar: Ortalama hızı 6 km/sa, maksimum hızı 13 km/sa.

Ortalama hızı 6 km/sa, maksimum hızı 13 km/sa. Önlemler: Yağış türü karla karışık yağmura dönecek. Zeminde buzlanma riski oluşabilir, özellikle trafikte olanların dikkatli olması önerilir.

Bugün Uşak’ta sıcaklık gün boyu düşüş gösterecek ve akşam saatlerinde yağış türü değişerek karla karışık yağmura dönecek. Yüksek nem oranı, soğuk havanın etkisini artıracak. Rüzgar hızı gün içinde değişkenlik gösterecek ancak gece saatlerinde hafifleyecek.