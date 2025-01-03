Uşak'ta 3 Ocak 2025 Cuma günü genel olarak parçalı bulutlu hava koşulları bekleniyor. Rüzgar hızı sabah saatlerinde daha düşük, ancak öğleden sonra biraz daha artması bekleniyor. Nem oranı ise yüksek olacak. Gün boyunca hava durumundaki değişiklikler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncelleniyor.

Uşak hava durumu tahmini - Cuma

09.00 - 12.00

Beklenen Hadise: Az Bulutlu

Az Bulutlu Sıcaklık: 6°C

6°C Hissedilen Sıcaklık: 6°C

6°C Nem: %65

%65 Rüzgar: Yok

Yok Ort. Rüzgar Hızı: 11 km/sa

11 km/sa Maks. Rüzgar Hızı: 26 km/sa

12.00 - 15.00

Beklenen Hadise: Az Bulutlu

Az Bulutlu Sıcaklık: 8°C

8°C Hissedilen Sıcaklık: 8°C

8°C Nem: %63

%63 Rüzgar: Yok

Yok Ort. Rüzgar Hızı: 15 km/sa

15 km/sa Maks. Rüzgar Hızı: 32 km/sa

15.00 - 18.00

Beklenen Hadise: Parçalı Bulutlu

Parçalı Bulutlu Sıcaklık: 8°C

8°C Hissedilen Sıcaklık: 8°C

8°C Nem: %81

%81 Rüzgar: Yok

Yok Ort. Rüzgar Hızı: 7 km/sa

7 km/sa Maks. Rüzgar Hızı: 32 km/sa

18.00 - 21.00

Beklenen Hadise: Parçalı Bulutlu

Parçalı Bulutlu Sıcaklık: 7°C

7°C Hissedilen Sıcaklık: 7°C

7°C Nem: %87

%87 Rüzgar: Yok

Yok Ort. Rüzgar Hızı: 8 km/sa

8 km/sa Maks. Rüzgar Hızı: 19 km/sa

21.00 - 24.00

Beklenen Hadise: Parçalı Bulutlu

Parçalı Bulutlu Sıcaklık: 6°C

6°C Hissedilen Sıcaklık: 6°C

6°C Nem: %91

%91 Rüzgar: Yok

Yok Ort. Rüzgar Hızı: 8 km/sa

8 km/sa Maks. Rüzgar Hızı: 16 km/sa