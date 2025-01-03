Uşak'ta 3 Ocak 2025 Cuma günü genel olarak parçalı bulutlu hava koşulları bekleniyor. Rüzgar hızı sabah saatlerinde daha düşük, ancak öğleden sonra biraz daha artması bekleniyor. Nem oranı ise yüksek olacak. Gün boyunca hava durumundaki değişiklikler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncelleniyor.
Uşak hava durumu tahmini - Cuma
09.00 - 12.00
- Beklenen Hadise: Az Bulutlu
- Sıcaklık: 6°C
- Hissedilen Sıcaklık: 6°C
- Nem: %65
- Rüzgar: Yok
- Ort. Rüzgar Hızı: 11 km/sa
- Maks. Rüzgar Hızı: 26 km/sa
12.00 - 15.00
- Beklenen Hadise: Az Bulutlu
- Sıcaklık: 8°C
- Hissedilen Sıcaklık: 8°C
- Nem: %63
- Rüzgar: Yok
- Ort. Rüzgar Hızı: 15 km/sa
- Maks. Rüzgar Hızı: 32 km/sa
15.00 - 18.00
- Beklenen Hadise: Parçalı Bulutlu
- Sıcaklık: 8°C
- Hissedilen Sıcaklık: 8°C
- Nem: %81
- Rüzgar: Yok
- Ort. Rüzgar Hızı: 7 km/sa
- Maks. Rüzgar Hızı: 32 km/sa
18.00 - 21.00
- Beklenen Hadise: Parçalı Bulutlu
- Sıcaklık: 7°C
- Hissedilen Sıcaklık: 7°C
- Nem: %87
- Rüzgar: Yok
- Ort. Rüzgar Hızı: 8 km/sa
- Maks. Rüzgar Hızı: 19 km/sa
21.00 - 24.00
- Beklenen Hadise: Parçalı Bulutlu
- Sıcaklık: 6°C
- Hissedilen Sıcaklık: 6°C
- Nem: %91
- Rüzgar: Yok
- Ort. Rüzgar Hızı: 8 km/sa
- Maks. Rüzgar Hızı: 16 km/sa
Kaynak: HABER MERKEZİ