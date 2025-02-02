Uşak'ta Pazartesi günü genellikle puslu, sisli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar sabah saatlerinde soğuk başlayacak ancak günün ilerleyen saatlerinde hafif bir ısınma gözlemlenecek. Özellikle sabah saatlerinde dikkat edilmesi gereken sisli koşullar olacak. Rüzgarlar genellikle hafif olacak ancak öğle saatlerinde biraz daha kuvvetlenebilir.

Gün boyunca hava durumundaki değişiklikler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncelleniyor.

Uşak hava durumu (Pazartesi, detaylı)

24:00 - 03:00 Hava Durumu : Puslu Sıcaklık : 4°C Nem : %67 Rüzgar Hızı : 1 km/s Rüzgar Yönü : 6 (Kuzeydoğu) Açıklama : Havanın puslu olması nedeniyle görüş mesafesi sınırlı olabilir. Sıcaklık düşük seviyelerde kalacak, nem oranı da yüksek olacak.

03:00 - 06:00 Hava Durumu : Sisli Sıcaklık : 3°C Nem : %73 Rüzgar Hızı : 2 km/s Rüzgar Yönü : 6 (Kuzeydoğu) Açıklama : Sisli hava koşulları nedeniyle dışarıda hareket ederken dikkatli olunması gerekecek. Hava oldukça soğuk ve nemli.

06:00 - 09:00 Hava Durumu : Puslu Sıcaklık : 3°C Nem : %76 Rüzgar Hızı : 3 km/s Rüzgar Yönü : 6 (Kuzeydoğu) Açıklama : Hava puslu olmaya devam edecek. Nem oranı oldukça yüksek, bu da hava hissiyatını daha soğuk yapabilir. Hafif rüzgar esmesi bekleniyor.

09:00 - 12:00 Hava Durumu : Puslu Sıcaklık : 10°C Nem : %59 Rüzgar Hızı : 5 km/s Rüzgar Yönü : 17 (Batı-Kuzeybatı) Açıklama : Güneşli ancak puslu bir hava olacak. Nem oranı biraz daha düşecek ve sıcaklık artacak. Hafif rüzgar hissedilecektir.

12:00 - 15:00 Hava Durumu : Az Bulutlu Sıcaklık : 12°C Nem : %51 Rüzgar Hızı : 9 km/s Rüzgar Yönü : 23 (Güneydoğu) Açıklama : Hava daha az bulutlu ve sıcaklık artacak. Bu saatlerde dışarıda vakit geçirmek için uygun bir zaman. Rüzgar biraz daha kuvvetlenecek.

15:00 - 18:00 Hava Durumu : Az Bulutlu Sıcaklık : 10°C Nem : %60 Rüzgar Hızı : 7 km/s Rüzgar Yönü : 25 (Güneydoğu) Açıklama : Hava sıcaklığında bir düşüş olacak, ancak az bulutlu ve rahat bir hava hâkim olacak. Hafif rüzgar devam edecek.

18:00 - 21:00 Hava Durumu : Parçalı Bulutlu Sıcaklık : 6°C Nem : %71 Rüzgar Hızı : 3 km/s Rüzgar Yönü : 14 (Batı-Güneybatı) Açıklama : Akşam saatlerine doğru hava biraz daha soğuyacak. Nem oranı yüksek olmaya devam edecek, ancak parçalı bulutlu bir hava hâkim olacak.

21:00 - 24:00 Hava Durumu : Parçalı Bulutlu Sıcaklık : 4°C Nem : %74 Rüzgar Hızı : 2 km/s Rüzgar Yönü : 7 (Kuzeydoğu) Açıklama : Geceye doğru sıcaklık daha da düşecek. Nem oranı artacak ve rüzgar hızında bir düşüş olacak. Havanın soğuması nedeniyle sıcak tutacak giysiler önerilir.

