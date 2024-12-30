Uşak’ta pazartesi günü çok bulutlu bir hava hakim olacak, akşam saatlerinde ise sıcaklık -4°C’ye kadar düşerken puslu hava etkisini artıracak. Gün boyunca hava durumundaki değişiklikler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncelleniyor.
Hava durumu saat saat analiz:
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09.00 - 12.00:
Güne çok bulutlu bir havayla başlanacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 3°C olarak ölçülürken, hissedilen sıcaklık da aynı seviyelerde olacak. Nem oranı ise %79 ile oldukça yüksek. Rüzgar 10 km/sa hızla esecek, maksimum rüzgar hızı ise 22 km/sa olacak. Bu saatlerde dışarıda olanların soğuk havaya karşı tedbirli olması önerilir.
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12.00 - 15.00:
Öğle saatlerinde çok bulutlu hava etkisini sürdürecek. Sıcaklık 4°C’ye çıkacak, hissedilen sıcaklıkta bir değişiklik olmayacak. Nem oranı bir miktar düşerek %73 seviyelerine inecek. Rüzgar hızı 10 km/sa, maksimum hız ise 23 km/sa olarak ölçülecek. Hafif rüzgar etkisiyle soğuk hissi devam edecek.
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15.00 - 18.00:
Öğleden sonra hava yeniden soğumaya başlayacak. Sıcaklık 2°C’ye düşerken, hissedilen sıcaklık aynı seviyede kalacak. Nem oranı ise yükselerek %81’e çıkacak. Bu saatlerde rüzgar hızı biraz azalacak ve 6 km/sa seviyesinde esecek, maksimum hız ise 23 km/sa olacak. Akşam saatlerine doğru soğuk hava kendini iyice hissettirecek.
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18.00 - 21.00:
Akşam saatlerinde sıcaklık 0°C’ye, hissedilen sıcaklık ise -2°C’ye inecek. Nem oranı %89’a ulaşırken, rüzgarın hızı 5 km/sa olacak. Maksimum rüzgar hızı 12 km/sa olarak ölçülecek. Havanın daha soğuk hissettireceği bu saatlerde açık havada bulunacakların sıkı giyinmesi önem taşıyor.
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21.00 - 24.00:
Gece saatlerinde puslu bir hava etkili olacak. Sıcaklık -2°C’ye, hissedilen sıcaklık ise -4°C’ye kadar düşecek. Nem oranı %93 ile günün en yüksek seviyesine ulaşacak. Rüzgar hızı 5 km/sa, maksimum hız ise 10 km/sa olacak. Görüş mesafesinin düşeceği ve havanın iyice soğuyacağı bu saatlerde araç kullananların dikkatli olması gerekiyor.