Uşak’ta pazartesi günü çok bulutlu bir hava hakim olacak, akşam saatlerinde ise sıcaklık -4°C’ye kadar düşerken puslu hava etkisini artıracak. Gün boyunca hava durumundaki değişiklikler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncelleniyor.

09.00 - 12.00:

Güne çok bulutlu bir havayla başlanacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 3°C olarak ölçülürken, hissedilen sıcaklık da aynı seviyelerde olacak. Nem oranı ise %79 ile oldukça yüksek. Rüzgar 10 km/sa hızla esecek, maksimum rüzgar hızı ise 22 km/sa olacak. Bu saatlerde dışarıda olanların soğuk havaya karşı tedbirli olması önerilir.

12.00 - 15.00:

Öğle saatlerinde çok bulutlu hava etkisini sürdürecek. Sıcaklık 4°C’ye çıkacak, hissedilen sıcaklıkta bir değişiklik olmayacak. Nem oranı bir miktar düşerek %73 seviyelerine inecek. Rüzgar hızı 10 km/sa, maksimum hız ise 23 km/sa olarak ölçülecek. Hafif rüzgar etkisiyle soğuk hissi devam edecek.

15.00 - 18.00:

Öğleden sonra hava yeniden soğumaya başlayacak. Sıcaklık 2°C’ye düşerken, hissedilen sıcaklık aynı seviyede kalacak. Nem oranı ise yükselerek %81’e çıkacak. Bu saatlerde rüzgar hızı biraz azalacak ve 6 km/sa seviyesinde esecek, maksimum hız ise 23 km/sa olacak. Akşam saatlerine doğru soğuk hava kendini iyice hissettirecek.

18.00 - 21.00:

Akşam saatlerinde sıcaklık 0°C’ye, hissedilen sıcaklık ise -2°C’ye inecek. Nem oranı %89’a ulaşırken, rüzgarın hızı 5 km/sa olacak. Maksimum rüzgar hızı 12 km/sa olarak ölçülecek. Havanın daha soğuk hissettireceği bu saatlerde açık havada bulunacakların sıkı giyinmesi önem taşıyor.