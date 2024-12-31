Uşak’ta bugün hava puslu başlayıp parçalı bulutlu şekilde devam edecek. Hissedilen sıcaklık sıfırın altına düşerken rüzgar hızlanıyor! Gün boyunca hava durumundaki değişiklikler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncelleniyor.

Hava durumu saat saat analiz:

Sabah saatleri: 09.00 - 12.00

Sabah saatlerinde Uşak’ta hava puslu olacak. Sıcaklık 4°C civarında hissedilirken, nem oranı %62 olarak ölçülecek. Rüzgarın yönü değişken olmakla birlikte ortalama hızının 11 km/sa, maksimum hızının ise 26 km/sa olması bekleniyor.

Öğle saatleri: 12.00 - 15.00

Öğle saatlerinde hava çok bulutlu bir görünüme kavuşacak. Bu saatlerde sıcaklık 8°C olacak ve hissedilen sıcaklık da değişmeyecek. Nem oranı ise %54 seviyesine düşecek. Rüzgar hızının ortalama 9 km/sa, maksimum 26 km/sa olacağı tahmin ediliyor.

İkindi saatleri: 15.00 - 18.00

Hava durumu parçalı bulutlu bir hal alacak. Sıcaklık 3°C, hissedilen sıcaklık da aynı olacak. Nem oranı %76 ile yükselirken, rüzgarın hızında bir azalma gözlemlenecek ve ortalama 6 km/sa, maksimum 21 km/sa olarak hissedilecek.

Akşam saatleri: 18.00 - 21.00

Akşam saatlerinde hava hala parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 1°C seviyesinde, hissedilen sıcaklık ise yine aynı kalacak. Ancak nem oranı %82 gibi yüksek bir seviyeye çıkacak. Rüzgar hızı ise ortalama 11 km/sa, maksimum 20 km/sa civarında seyredecek.

Gece saatleri: 21.00 - 24.00

Geceye doğru sıcaklık 0°C'a düşecek, ancak hissedilen sıcaklık -4°C olarak tahmin ediliyor. Hava durumu yine parçalı bulutlu olacak. Nem oranı %74 ile az bir düşüş yaşarken, rüzgar ortalama 13 km/sa, maksimum 24 km/sa hızında esmeye devam edecek.