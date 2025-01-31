Uşak'ta parçalı bulutlu hava gün boyunca etkisini gösterecek. Sıcaklık düşüşlerine ve nem oranlarındaki değişimlere dikkat! Rüzgar hızındaki artışlara karşı hazırlıklı olun. Gün boyunca hava durumundaki değişiklikler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncelleniyor.

İşte detaylı hava durumu raporu...

09.00 - 12.00:

Güne Uşak'ta parçalı bulutlu bir hava ile başlanacak. Hava sıcaklığı 10°C olarak ölçülürken, hissedilen sıcaklık aynı seviyede olacak. Nem oranı %68 seviyesinde seyredecek. Rüzgarın saatteki ortalama hızı 5 km/sa, maksimum rüzgar hızı ise 17 km/sa olarak tahmin ediliyor. Hafif rüzgârlar sabah yürüyüşü için uygun koşullar sunarken, kalın kıyafet tercihi yerinde olacaktır.

12.00 - 15.00:

Öğle saatlerinde hava sıcaklığı 13°C'ye yükseliyor. Hissedilen sıcaklık da aynı seviyede kalıyor. Nem oranı %51 seviyesine düşerken, rüzgar hızının artması dikkat çekiyor. Ortalama rüzgar hızı 11 km/sa olacak, maksimum rüzgar hızı ise 26 km/sa seviyesine çıkabilir. Dışarıda olanların rüzgâra karşı dikkatli olmaları önerilir.

15.00 - 18.00:

Öğleden sonra parçalı bulutlu hava etkisini sürdürecek. Sıcaklık 11°C'ye düşerken, hissedilen sıcaklık da aynı olacak. Nem oranı yeniden artarak %75 seviyesine çıkacak. Rüzgar hızı ortalama 7 km/sa, maksimum 26 km/sa olacak. Akşam saatlerine doğru serin havanın etkisini artırması bekleniyor.

18.00 - 21.00:

Akşam saatlerinde hava iyice serinleyecek ve sıcaklık 7°C'ye düşecek. Nem oranı %85 gibi yüksek bir seviyeye çıkıyor. Rüzgar ise hızını yavaşlatarak 4 km/sa seviyesinde esecek; maksimum rüzgar hızı 13 km/sa olarak tahmin ediliyor. Dışarı çıkacak olanların sıkı giyinmeleri önerilir.

21.00 - 24.00:

Gece saatlerinde parçalı bulutlu hava etkisini sürdürecek. Sıcaklık 5°C'ye kadar düşerken nem oranı %81 olacak. Rüzgar ise oldukça sakinleşerek ortalama 2 km/sa hızında esecek; maksimum rüzgar hızı 8 km/sa seviyesinde kalacak. Gece saatlerinde özellikle soğuyan hava nedeniyle dikkatli olunmalı.

Uşak'ta gün boyunca parçalı bulutlu hava etkisini sürdürecek. Sabah saatlerinden itibaren rüzgar hızında zaman zaman artış yaşanması bekleniyor. Öğle ve akşam saatlerinde sıcaklık düşüşleri ve nem oranındaki artış dikkat çekiyor. Dışarı çıkacakların rüzgar ve serin hava koşullarına karşı hazırlıklı olmaları önemle tavsiye edilir.