Uşak'ta 4 katlı iş hanının yıkımı sırasında meydana gelen göçükte bir iş makinesi operatörü enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Kurtarma çalışmaları acı haberle sona erdi.

Yıkım sırasında göçük meydana geldi

Uşak'ta Köme Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yer alan 4 katlı Belediye İş Hanı'nın yıkımı esnasında facia yaşandı. Yıkım çalışmaları sırasında binanın bir bölümü çöktü ve bir iş makinesi operatörü enkaz altında kaldı. Olayın ardından hızlı bir şekilde bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

"Güvenlik önlemleri alınmıştı"

Uşak Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yıkım işleminin depreme dayanıksız bina nedeniyle gerçekleştirildiğini belirtti. Belediye açıklamasında, "Yıkım esnasında gerekli güvenlik önlemleri alınmıştı. Ancak, göçük meydana geldi ve bir iş makinesi operatörü maalesef enkaz altında kaldı" ifadelerine yer verdi. Ekipler, olayın kontrol altına alınması için yoğun çaba gösterdi.

Üç saatlik kurtarma çalışması

Yaklaşık üç saat süren kurtarma çalışmalarının ardından, enkaz altında kalan iş makinesi operatörü Bekir Tut’un (60) cansız bedenine ulaşıldı. Blokların kaldırılmasıyla çıkarılan Tut’un cenazesi, otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Firma yetkilisi gözaltında

Yıkım işlemini gerçekleştiren firmanın yetkilisi F.Y., olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve AFAD Müdürü Burak Edin, kurtarma çalışmalarını yakından takip etti. Olay anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, binanın bir kısmının yıkıldığı ve iş makinesinin enkaz altında kaldığı anlar yer aldı.