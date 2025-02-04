Uşak’ta Salı günü yağmurlu hava sabah saatlerinden itibaren etkili olacak. Öğleden sonra karla karışık yağmur bekleniyor. Akşam ise sıcaklık 1°C’ye kadar düşecek. Gün boyunca hava durumundaki değişiklikler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncelleniyor.

Uşak'ta saat saat hava durumu tahmini

09.00 - 12.00:

Sabah saatlerinde yağmur etkili olacak. Hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 7°C seviyesinde olacak. Nem oranı %75 seviyelerinde ölçülüyor. Rüzgarın ortalama hızı 14 km/sa, maksimum rüzgar hızı ise 29 km/sa seviyelerine ulaşabilir.

12.00 - 15.00:

Yağış etkisini sürdürüyor. Sıcaklık yine 7°C, hissedilen sıcaklık aynı olacak. Nem oranı %72 seviyesinde. Rüzgar hızının 14 km/sa olması beklenirken maksimum rüzgar hızı 32 km/sa’ye kadar çıkabilir. Fethiye Belediyesi Meclisi toplandı: İmar planı değişikliği onay aldı

15.00 - 18.00:

Öğleden sonra yağışlar karla karışık yağmur şeklinde devam edecek. Sıcaklık 6°C’ye düşerken hissedilen sıcaklık da aynı olacak. Nem oranı %80 seviyesine çıkıyor. Rüzgar ortalama 13 km/sa hızında esecek ve maksimum hızı 30 km/sa olacak.

18.00 - 21.00:

Akşam saatlerinde hava çok bulutlu olacak. Sıcaklık 3°C’ye düşecek ve hissedilen sıcaklık da aynı kalacak. Nem oranı %80 seviyesinde. Rüzgarın hızı 13 km/sa, maksimum hız ise 26 km/sa seviyesinde seyredecek.

21.00 - 24.00:

Gece saatlerinde çok bulutlu hava devam edecek. Sıcaklık 1°C’ye kadar düşerken hissedilen sıcaklık yine aynı seviyede kalacak. Nem oranı %74. Rüzgar hızı 13 km/sa, maksimum hız ise 27 km/sa olacak.

Uşak’ta Salı günü yağışlı bir hava bekleniyor. Özellikle öğleden sonra karla karışık yağmur sürücüler için dikkat gerektirecek. Akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklığı belirgin şekilde düşerek 1°C’ye kadar gerileyecek. Sert rüzgarların etkili olacağı gün boyunca vatandaşların dikkatli olması ve dışarı çıkarken tedbir almaları tavsiye ediliyor.