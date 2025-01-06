Uşak’ta Pazartesi günü genel olarak az bulutlu bir hava bekleniyor. Gün boyunca yağış ihtimali bulunmuyor ancak sıcaklık değerleri düşük seyredecek. Sabah ve akşam saatlerinde etkili olan serin havaya karşı tedbirli olunmalı. Rüzgar hızı çoğunlukla düşük olmakla birlikte, gün içerisinde zaman zaman 16 km/saate kadar çıkabilir.

Gün boyunca hava durumundaki değişiklikler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncelleniyor.

Uşak hava durumu (Pazartesi)

Pazartesi sabahı: Güne serin başlangıç

Sabah saatlerinde (09.00-12.00) Uşak’ta hava az bulutlu ve serin bir şekilde başlayacak. Sıcaklık 8°C seviyesinde ölçülecek. Hissedilen sıcaklıkta değişiklik olmayacak, bu nedenle termometre ne gösteriyorsa hissedeceksiniz. Nem oranı %58 olarak tahmin edilirken, bu hafif nemli hava, hafif bir serinlik yaratabilir. Sabah saatlerinde rüzgar 4 km/sa hızında eserken, zaman zaman 16 km/saate kadar çıkabilir. Hafif esen bu rüzgar özellikle açık alanlarda hissedilebilir.

Öğle saatleri: En yüksek sıcaklık

12.00-15.00 saatleri arasında hava sıcaklığı 11°C’ye yükseliyor. Bu, gün içerisindeki en yüksek sıcaklık olacak. Hissedilen sıcaklık yine 11°C olduğundan ılık bir öğle saati yaşanacak. Nem oranı bu saatlerde %50’ye kadar düşerken, hava daha kuru bir his bırakabilir. Rüzgar hızı 5 km/sa olacak ve maksimum 16 km/saate kadar çıkabileceği tahmin ediliyor. Öğle saatlerinde dışarı çıkmayı planlayanlar, hafif bir ceket ile rahat edebilirler.

İkindi saatleri: Yeniden serinleme başlıyor

15.00-18.00 saatleri arasında hava tekrar serinlemeye başlayacak ve sıcaklık 8°C’ye düşecek. Bu saatlerde nem oranı %70’e yükselerek hafif nemli bir his yaratabilir. Rüzgar hızı 2 km/sa ile oldukça düşük seviyelerde olacak. Maksimum rüzgar hızı ise 15 km/saate ulaşabilir. Gün batımına yakın bu saatlerde havanın soğumaya başladığını hissetmek mümkün.

Akşam saatleri: Soğuma belirginleşiyor

18.00-21.00 saatleri arasında sıcaklık 6°C’ye kadar düşecek. Hissedilen sıcaklık da 6°C seviyesinde kalacak. Nem oranı %64 olacak ve hava hafif nemli hissedilecek. Rüzgar hızında önemli bir artış beklenmiyor; 3 km/sa hızında eserken maksimum hız 6 km/sa olacak. Akşam dışarı çıkmayı planlayanların kalın giysilerle hazırlıklı olması önerilir.

Gece saatleri: Soğuk hava etkili olacak

21.00-24.00 saatleri arasında Uşak’ta sıcaklık 5°C’ye kadar düşüyor. Bu saatlerde hissedilen sıcaklık da 5°C olacak. Nem oranı %61 ile hafif nemli bir hava hissi yaratabilir. Rüzgar ise 4 km/sa hızında esecek, maksimum hız ise 7 km/saate ulaşabilecek. Gece boyunca soğuk hava hakim olacak ve açık alanlarda bulunanların dikkatli olması önerilir.