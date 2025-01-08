Uşak’ta Çarşamba günü parçalı bulutlu ve puslu hava hakim olacak. Sıcaklık gündüz 10°C, gece ise 7°C’ye kadar düşecek. Rüzgar ise hafif esiyor. Gün boyunca hava durumundaki değişiklikler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncelleniyor.

Uşak hava durumu (Çarşamba)

15.00 - 18.00: Gündüz saatlerinde hafif rüzgarlı ve parçalı bulutlu hava

Sıcaklık: 10°C

10°C Hissedilen Sıcaklık: 10°C

10°C Nem Oranı: %84

%84 Rüzgar Yönü ve Hızı: Ortalama hız 4 km/sa, maksimum 22 km/sa hızla esiyor.

Gündüz saatlerinde Uşak’ta parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Rüzgarın maksimum hızı 22 km/sa seviyelerine çıkabileceği için, hafif serinlik hissedilebilir. Nem oranının %84 civarında olması, havada belirgin bir nemlilik yaratabilir. Açık havada vakit geçirmek için uygun olsa da, rüzgar ve nem nedeniyle dikkatli giyinmekte fayda var.

18.00 - 21.00: Akşam saatlerinde sıcaklık düşüyor, bulutlar etkisini koruyor

Sıcaklık: 8°C

8°C Hissedilen Sıcaklık: 8°C

8°C Nem Oranı: %87

%87 Rüzgar Yönü ve Hızı: Ortalama hız 3 km/sa, maksimum 7 km/sa.

Akşam saatlerinde sıcaklık 8°C’ye düşerken, hissedilen sıcaklık da aynı seviyelerde kalacak. Bulutlu hava etkisini sürdürse de, nem oranındaki artış dikkat çekici. Nem %87 seviyelerine ulaşarak hafif bir ağırlık hissi yaratabilir. Rüzgarın hızı ise azalacak ve maksimum 7 km/sa olarak ölçülecek.

21.00 - 24.00: Gece saatlerinde puslu hava hakim olacak

Sıcaklık: 7°C

7°C Hissedilen Sıcaklık: 7°C

7°C Nem Oranı: %86

%86 Rüzgar Yönü ve Hızı: Ortalama hız 3 km/sa, maksimum 7 km/sa.

Gece saatlerinde Uşak’ta puslu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 7°C’ye kadar düşerken, havanın serinliği hissedilecek. Yüksek nem oranı (%86) ile birlikte pus, görüş mesafesini olumsuz etkileyebilir. Özellikle gece saatlerinde dışarı çıkacaklar için dikkatli olunması öneriliyor.

Uşak’ta Çarşamba günü boyunca parçalı bulutlu ve puslu hava hakim olacak. Gün içinde sıcaklıklar 10°C’den başlayarak akşam saatlerinde 7°C’ye kadar düşecek. Nem oranlarının yüksek seyretmesi ve gece oluşabilecek puslu hava koşulları, açık havada plan yapmayı zorlaştırabilir. Rüzgarın hafif esmesi sayesinde ciddi bir rüzgar etkisi beklenmiyor, ancak akşam ve gece saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olunmalı.