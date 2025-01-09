Uşak’ta gün boyu değişen hava koşulları dikkat çekiyor. Sabah puslu havayla başlayacak olan gün, öğleden sonra ve akşam parçalı bulutlarla devam edecek. Gün boyunca hava durumundaki değişiklikler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncelleniyor.

Uşak hava durumu (Perşembe)

09.00 - 12.00: Sabah saatleri

Güne Uşak’ta puslu bir hava ile başlanacak. Görüş mesafesinde azalma yaşanabilir, özellikle sabah araç kullanacakların dikkatli olması önemli. Bu saatler arasında:

Sıcaklık: 9°C

9°C Hissedilen Sıcaklık: 9°C

9°C Nem: %68

%68 Rüzgar: Güney yönünden saatte ortalama 4 km hızla esecek, maksimum 15 km/sa hıza ulaşabilir.

12.00 - 15.00: Öğle saatleri

Öğleden sonra puslu hava yerini parçalı bulutlu bir gökyüzüne bırakacak. Güneş kendini aralıklarla gösterebilir, açık alan aktiviteleri için uygun bir zaman dilimi.

Sıcaklık: 14°C

14°C Hissedilen Sıcaklık: 14°C

14°C Nem: %59 (daha düşük bir nem oranı, hissedilen ferahlığı artırabilir).

%59 (daha düşük bir nem oranı, hissedilen ferahlığı artırabilir). Rüzgar: Güney yönünden saatte ortalama 5 km hızla esecek, maksimum hız 17 km/sa.

15.00 - 18.00: Öğleden sonra

Havanın parçalı bulutlu seyri devam edecek. Sıcaklık düşmeye başlarken nem oranında artış görülecek. Bu saatlerde dışarıda bulunacaklar için hafif serin bir hava hissedilecek.

Sıcaklık: 10°C

10°C Hissedilen Sıcaklık: 10°C

10°C Nem: %76 (artış var, bu da havayı daha nemli hissettirebilir).

%76 (artış var, bu da havayı daha nemli hissettirebilir). Rüzgar: Hızında azalma olacak; ortalama 2 km/sa hızla esecek, maksimum hız 16 km/sa.

18.00 - 21.00: Akşam saatleri

Akşam saatlerinde parçalı bulutlar etkisini sürdürecek. Sıcaklık daha da düşerek serin bir havaya işaret ediyor. Nem oranındaki yükseliş dikkat çekici olacak, özellikle dış mekanlarda bulunanlar için biraz daha soğuk hissedilebilir.

Sıcaklık: 8°C

8°C Hissedilen Sıcaklık: 8°C

8°C Nem: %86 (yüksek nem oranı).

%86 (yüksek nem oranı). Rüzgar: Çok hafif rüzgarlarla ortalama 2 km/sa hızla esecek, maksimum hız 5 km/sa olacak.

21.00 - 24.00: Gece saatleri

Geceye doğru parçalı bulutlu hava devam edecek. Sıcaklık daha düşük seviyelere inecek. Havanın nemli olması ve rüzgarın hafif esmesi nedeniyle soğuk daha fazla hissedilebilir.

Sıcaklık: 6°C

6°C Hissedilen Sıcaklık: 6°C

6°C Nem: %78

%78 Rüzgar: Yine çok hafif; ortalama 2 km/sa hızla esecek, maksimum hız 6 km/sa.