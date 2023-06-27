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Sürücüye toplam 14 bin 966 lira para cezası kesilirken, sürücü belgesine de 8 ay el konuldu.

Alkollü olduğu belirlenen Y.K. gözaltı na alındı.

Kendini tır içerisine kilitleyen sürücü Y.K, polislerin uyarılarına rağmen araçtan inmedi. Tırın kapısının açılması için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yavuz Sultan Selim ve İstiklal Caddesi'nden seyrederek Uşak-Afyonkarahisar kara yoluna çıkan tır, polislerin "dur" ihtarına uymayarak yoluna devam etti.