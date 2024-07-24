Uşak’ın Ulubey ilçesinde av tüfeğiyle vurulan 2 kişiden biri hayatını kaybetti, diğer kişi ise ağır yaralandı. Olay, Aşağı Mahalle Birinci Çıkmaz Sokak'ta meydana geldi.

Olay yerinde yaşamını yitirdi

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, silahla vurulduğu ihbarı üzerine hemen harekete geçti. Yapılan incelemelerde, av tüfeğiyle vurulan Ali Köseci’nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Köseci’nin cenazesi, olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından cenaze aracına taşınarak morga kaldırıldı.

Ağır yaralının tedavisi sürüyor

Olayda ağır yaralanan M.Ş., ambulansla Ulubey Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralının sağlık durumu ciddiyetini korurken, hastanede tedavisi devam ediyor.

Soruşturma devam ediyor

Öte yandan, M.Ş.’nin Köseci tarafından vurulduğunu iddia ettiği öne sürüldü. Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede, kırılmış bir av tüfeği buldu. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatılırken, polis ekipleri şüpheli ve olayın sebebine dair bilgi toplamaya devam ediyor.