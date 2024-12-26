Uşak’ın Aybey Mahallesi’nde baba-oğul arasında çıkan tartışma kanlı bitti. 23 yaşındaki Remzi Deniz’in sopayla darp ettiği babası Engin Deniz (58), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, İkinci Yürek Sokak’ta tek katlı bir evin önünde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başlayan baba ve oğul arasındaki gerginlik kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre, Remzi Deniz, eline aldığı sopayla babası Engin Deniz’e saldırdı.

Baba hayatını kaybetti

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Engin Deniz, ilk müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlatırken, babasını darp eden Remzi Deniz gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Yetkililer, olayın nedenine ilişkin incelemelerin devam ettiğini belirtti.