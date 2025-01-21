Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, ana hizmet binası önüne çektiği video ile yeni satın aldıkları araçları tanıttı.

Öncelikle Uşakspor ve diğer sportif faaliyetler için kullanılacak otobüsleri gösteren Başkan Yalım; “Daha önceden mevcut olan ve Uşakspor için kullanılan aracımızı yeniledik ve yeniden hizmete kazandırdık. Bunun yanı sıra bir otobüs daha satın alarak sporcularımız için hazırladık. Bundan böyle hem Uşakspor için hem de alt yapı takımlarımız U17 ve U19 gibi diğer sporcularımız için bu iki otobüsümüz birden hizmet verecek” dedi.