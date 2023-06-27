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Evdeki inceleme sonucu yangının Günay'ın solunum tedavisi için kullandığı oksijen konsantratörünün patlaması sebebiyle çıkmış olabileceği belirtildi.

Yangının söndürülmesinin ardından eve giren ekipler, yalnız yaşayan ve yatalak olduğu öğrenilen Selim Günay'ın (89) hayatını kaybettiğini belirledi.

Uluyayla köyünde müstakil bir ev de çıkan yangın a itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri müdahale etti.