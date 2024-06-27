UŞAK (AA) - Uşak'ta bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı silahlı çatışmaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Polis ekipleri, Elmalıdere Mahallesi'nde 25 Haziran'da çıkan silahlı çatışmada yaralanan E.E'yi, otomobille Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bıraktıktan sonra kaçan G.S'nin başka bir otomobille dün Kemalöz Mahallesi'nde akaryakıt istasyonuna girdiğini tespit etti.

G.S, ekiplerce düzenlenen operasyonda burada yakalandı.

Hastanede E.E'nin yanında bulunan F.Ö'nün de olay sırasında otomobilde olduğunun belirlenmesi üzerine F.Ö. gözaltına alındı.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören E.E. de taburcu edilmesinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından E.E, G.S, F.Ö, B.D. ve H.B. adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan E.E. ve G.S. tutuklandı, F.Ö. adli kontrol şartıyla, B.D. ve H.B. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

- Olay

Elmalıdere Mahallesi Birinci Elmalı Sokak'ta 25 Haziran'da meydana gelen silahlı çatışmada Emrah Bozbey olay yerinde hayatını kaybetmiş, E.E. ise yaralanmıştı. Olayın ardından B.D. ve H.B. gözaltına alınmıştı.