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Yaralı ların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazada yaralanan sürücü İ.Y. ile iki araçtaki C.C.Y. (46), İ.N.Y. (18), H.Y. (72), E.K. (19) ve M.K. (28) ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

UŞAK (AA) - Uşak'ta iki otomobil in çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

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