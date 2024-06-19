Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın, çevredeki evleri tehdit eder hale geldi. Bu nedenle bölgedeki bazı evler acil olarak tahliye edildi.

Yangına, Orman Genel Müdürlüğü ekipleri hem havadan hem de karadan müdahale ediyor. Yangın söndürme çalışmalarına Uşak İtfaiyesi, İl Özel İdaresi, Uşak Organize Sanayi Bölgesi ve çevre illerden gelen AFAD ekipleri de destek veriyor. Yangının, bir biçerdöverden çıkan kıvılcım nedeniyle başladığı iddia ediliyor.

Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için büyük bir çaba sarf ediyor. Çalışmalar aralıksız sürerken, bölgedeki vatandaşlar tahliye edilen evlerine ne zaman dönebileceklerini merakla bekliyor. Yangının yayılma riskine karşı, çevredeki diğer köyler de alarma geçirilmiş durumda. Orman Genel Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşları dikkatli olmaları ve yetkililerin uyarılarına uymaları konusunda uyardı.