Uşak, bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Uluslararası Tarhana Festivali'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Festivalin gözdesi olan dev kazan, Yeşil Karaağaç Doğal Yaşam Merkezi’ndeki yerini aldı.

Devasa kazan festival alanında

Festivalin en büyük etkinliği için özel olarak Konya’da üretilen, 31,800 litre kapasitesine sahip dev kazan Uşak’a getirildi. Yaklaşık 2,5 metre yüksekliğinde ve 4,70 metre çapındaki bu devasa kazan, festival alanına yerleştirildi. Aşçıların rahat çalışabilmesi için kazan etrafına özel bir platform da yapıldı.

Rekor denemesi için hazırlıklar tamam

Dev kazanın festival alanına yerleştirilmesi için 13x13 metre ebatlarında ve 100 ton ağırlığı taşıyabilecek bir beton zemin hazırlandı. Aşçılar için yapılan platform ve dev kazan toplamda 7 metre yer kaplarken, kalan 6 metrelik alana çorbanın malzemeleri yerleştirilecek. Festivalin ikinci gününde, 30 aşçı ile Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi hedefleyen tarhana çorbası pişirilecek. Çorbayı kaynatmak için ise 6 adet dev sanayi tüpü kullanılacak.

Başkan Yalım’dan davet

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, dev kazanı yerinde inceledi ve festival hakkında açıklamalarda bulundu: “İlk defa düzenlenecek olan Uluslararası Tarhana Festivalimiz için özel olarak hazırlattığımız 31,800 litre kapasitesine sahip kazanımız bugün itibarıyla Yeşil Karaağaç Doğal Yaşam Merkezi’nde yerini aldı. Bu dev kazan sayesinde Guinness Rekorlar Kitabı’na girerek Uşak Tarhanası’nın dünya çapında tanınmasını sağlayacağız. Şu anki rekor, 26 bin litre ile Hollanda’ya ait. Biz iddialıyız, 20 Temmuz’da 31,800 litre ile bu rekoru kıracağız. Bu çorbayı birlik ve beraberlik içinde kaynatacağız. Tarhanayı Uşak’taki değerli üreticilerimizden, suyunu ise Murat Dağı’ndan alacağız. Tüm vatandaşlarımızı bu etkinliğe davet ediyorum” dedi.

Festivalde sizi neler bekliyor?

Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Uluslararası Tarhana Festivali’nde dev kazan, sadece başlangıç. Etkinlik süresince çeşitli gösteriler, tadım etkinlikleri ve konserler de festival severleri bekliyor olacak. Uşak, bu festivalle hem yerel hem de uluslararası ziyaretçileri ağırlamayı hedefliyor.