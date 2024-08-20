Uşak’ın Fatih Mahallesi'nde bir inşaatta beton dökme işlemi sırasında elektrik akımına kapılan 46 yaşındaki işçi, ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Beton mikserinin elektrik tellerine teması faciaya neden oldu

Olay, 20 Ağustos’ta Uşak’ın Fatih Mahallesi 2. Akarca Sokak üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Beton dökme işlemi sırasında mikser pompasının elektrik tellerine temas etmesi sonucu, pompayı tutan 46 yaşındaki işçi Y.Y., elektrik akımına kapıldı. Elektrik akımına kapılan işçi, çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilerek hemen yetkililere haber verildi.

Hızla müdahale edilen yaralı işçi hastaneye kaldırıldı

Olay yerine kısa sürede ulaşan 112 Sağlık ekipleri, yaralı işçiye ilk müdahaleyi yaptı ve Y.Y.'yi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Elektrik akımına kapılan işçinin sağlık durumu ciddiyetini korurken, hastanedeki tedavisi sürüyor. Yaralının durumu hakkında detaylı bir bilgi verilmedi, ancak ilk belirtiler ciddi yaralanmalar yaşandığını gösteriyor.

Olayın ardından polis ekipleri, inşaat alanında güvenlik önlemleri alarak olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı. Elektrik akımının nasıl gerçekleştiği ve inşaat alanındaki güvenlik standartlarının ne ölçüde sağlandığı araştırılıyor. Bu tür olayların önüne geçilmesi için inşaat alanlarında gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması gerektiği vurgulanıyor.