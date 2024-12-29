Uşak'ta tır ile otomobilin karıştığı kazada 1’i çocuk olmak üzere 3 kişi yaralandı. Olay, Örencik köyü kavşağında meydana geldi.

Kaza anı

Edinilen bilgilere göre, 56 yaşındaki İ.C. idaresindeki otomobil, Uşak’tan İzmir yönüne seyir halindeyken Örencik köyü kavşağına dönüş yapmak istedi. Bu sırada aynı istikamette ilerleyen 43 yaşındaki M.T. yönetimindeki tır ile çarpıştı.

Ekipler olay yerine sevk edildi

Kazanın hemen ardından çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık, polis ve jandarma ekipleri, yaralıları hızlıca hastaneye kaldırdı. 60 yaşındaki F.C., 33 yaşındaki E.C. ve 5 yaşındaki M.Ş. yaralılar arasında yer alırken, hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Yaralıların durumu iyi

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazanın meydana geliş sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.