Uşak'ta Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bir parkta yaşanan gürültü tartışması, genç bir gencin bıçaklanarak hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. 17 yaşındaki Enes Sarı, kavgada bıçakla ağır yaralandı ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Uşak’ın Fevzi Çakmak Mahallesi Birinci Boncuk Sokak’taki bir parkta meydana gelen olay, 17 yaşındaki Enes Sarı’nın bıçaklı saldırıya uğramasıyla trajik bir hal aldı. Parkta, Enes Sarı ve arkadaşları ile parkın yakınlarında bir binada yaşayan 23 yaşındaki Ş.U. arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucu, Ş.U. ile Enes Sarı arasında kavga başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, Ş.U. bıçakla Enes Sarı’yı yaraladı. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, 112 Sağlık ekipleri ve polis hızla olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Enes Sarı’ya ilk müdahaleyi yaptı, ancak genç adam tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili olarak, Ş.U. ve Enes Sarı’nın yanında bulunan diğer şahıslar Y.G. (17), M.C.D. (16), O.K.D. (18) ve M.E.G. (17) gözaltına alındı. Polis ekipleri, olayın detaylarını araştırmak ve suçluları adalete teslim etmek amacıyla çalışmalara devam ediyor. Şüpheli Ş.U.’nun emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili tüm gelişmeler kamuoyuna duyurulacak.