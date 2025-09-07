Uşak’ta İzmir-Uşak kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç bariyerlere çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, İzmir-Uşak kara yolunun Ulucak köyü yakınlarında meydana geldi. A.G. (50) idaresindeki 26 EF 609 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada 4 kişi yaralandı

Araç sürücüsü A.G. ile araçta bulunan F.G. (52), M.G. (24) ve K.G. (17) yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Manisa’da motosikletten zehir çıktı: 2 gözaltı
Manisa’da motosikletten zehir çıktı: 2 gözaltı
İçeriği Görüntüle

Hastanelerde tedavisi süren yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.