Uşak’ta İzmir-Uşak kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç bariyerlere çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, İzmir-Uşak kara yolunun Ulucak köyü yakınlarında meydana geldi. A.G. (50) idaresindeki 26 EF 609 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Kazanın ardından çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada 4 kişi yaralandı
Araç sürücüsü A.G. ile araçta bulunan F.G. (52), M.G. (24) ve K.G. (17) yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hastanelerde tedavisi süren yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.