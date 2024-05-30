Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Uşak Belediyesi, vatandaşların merakla beklediği kurban kesim ve satış yerlerine ilişkin ilk açıklamayı yaptı. 2024 yılı için belirlenen kurbanlık pazar alanları ve kesim yerleri kamuoyuyla paylaşıldı.

Kurbanlık satış noktaları belirlendi

Uşak Belediyesi'nin yaptığı açıklamaya göre, kurbanlık satış noktaları şu şekilde belirlendi: Canlı Hayvan Pazarı, Şehit Abdülkadir Kılavuz Anadolu Lisesi arkası ve Eski Gediz Yolu Hayvan Barınağı arkası. Başvurular, 15-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında Zabıt Müdürlüğü'ne yapılacak. Satış noktaları için kura çekimi ise 4 Haziran Salı günü Kemalöz Pazar Yerinde noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Kurban kesim yerleri nerede?

Uşak’ta kurban kesimi yapılacak yerler de açıklandı. Anıttepe Kapalı Pazar Yeri, Anıttepe Açık Pazar Yeri, Çanlı Kapalı Pazar Yeri, Çanlı Kapalı Kotrasız Pazar Yeri ve Havaalanı Açık Pazar Yeri kurban kesim alanları olarak belirlendi.

Başvuru koşulları ve kura çekimi

Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar için aranan şartlar da detaylandırıldı:

- Her başvuru sahibi, sadece bir parsel için başvurabilir.

- En fazla iki farklı pazar yeri için başvuru yapılabilir.

- Parsellerde sadece belediyenin belirlediği faaliyetler yapılabilir.

- Ücretler, kura çekimi sonrasında peşin olarak tahsil edilecektir.

- Çekilişte çıkıp mesai saatleri içinde alınmayan parseller iptal edilecektir.

- Küpesiz hayvanlar pazar yerine alınmayacaktır.

- Karantina bölgesindeki il, belde ve köylerden başvuru kabul edilmeyecektir.

Başvurular 31 Mayıs’a kadar alınacak olup, kabul edilen başvurular arasından hak sahipleri 4 Haziran’da yapılacak kura çekilişi ile belirlenecek. Kura sonucunda, belirlenen alanlarda kurban kesimi ve satışı yapılabilecek.

Kurban Bayramı öncesi son hazırlıklar

Uşak Belediyesi'nin açıklaması, bayram öncesi vatandaşların kurbanlık alım ve kesim işlemlerini düzenli ve güvenli bir şekilde yapabilmesi için gerekli tüm bilgileri içeriyor. Kurban kesim ve satış yerlerine ilişkin detaylar ve başvuru koşulları, bayram hazırlıklarını planlayan vatandaşlar için büyük önem taşıyor. Kurban Bayramı’nı huzur içinde geçirmek isteyenler için bu bilgiler oldukça faydalı olacak.