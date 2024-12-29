Uşak’ın Kurtuluş Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Barbaros Caddesi üzerinde seyir halinde olan C.T. (54) idaresindeki 20 YN 894 plakalı otomobil ile 1 Eylül Caddesi’nden gelen 64 BE 524 plakalı panelvan araç çarpıştı.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından otomobilde yolcu olarak bulunan H.Ç. (54), ağır yaralı olarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Panelvan araçta yolcu konumundaki H.Ç. (26) ise kentteki bir özel hastaneye sevk edildi. Hafif yaralanan H.Ç.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazadan sonra panelvan aracın sürücüsünün olay yerinden kaçtığı bildirildi. Polis ekipleri, sürücünün kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.