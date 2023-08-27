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Öte yandan kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde iki otomobilin çarpıştığı, birinin refüje çıktığı, diğerinin de şarampole düştüğü yer aldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Uşak-Afyonkarahisar kara yolunda seyreden A.A. yönetimindeki 44 ACE 034 plakalı otomobil , Çarıkköy kavşağı yakınlarında tali yoldan çıkan S.T. kontrolündeki 64 AV 688 plakalı otomobille çarpıştı.