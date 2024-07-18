Bunlar da ilginizi çekebilir

Kazada yaralanan sürücülerle, otomobillerdeki H.Ç. ile S.K, M.M.K. (4) ve R.E.K (6) ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

UŞAK (AA) - Uşak'ta iki otomobil in çarpışması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.