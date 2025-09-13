Uşak’ta bir inşaatta beton dökümü sırasında beton pompasının kolu kırıldı. Düşen parçanın altında kalan iki işçi yaralanırken, yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunduğu bildirildi.

Beton pompasının kolu işçilerin üzerine düştü

Olay, Cumhuriyet Mahallesi İkinci Sigorta Sokağı’nda meydana geldi. İnşaat temeline beton döküldüğü sırada pompanın “bom” adı verilen uzayan kolu henüz belirlenemeyen nedenle kırılarak iki işçinin üzerine düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralanan işçiler F.A. (45) ve E.D. (47) ekipler tarafından kurtarılarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. F.A’nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Operatör gözaltına alındı

Beton pompası operatörü N.E. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.