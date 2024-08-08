

Uşak Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, Ticaret İl Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerince, Uşak merkezde bulunan yabancı uyruklu kişilere ait işyerlerinin ruhsat ve tabela kontrolleri gerçekleştirildi; yabancı işletmelerde satılan ürünlerin SKT denetimleri yapıldı.



Konuya ilişkin iş yerlerine ‘yazar kasa fişi vermemek, fatura düzenlememek, kayıt dışı faaliyet göstermek, işe başlamayı bildirmemek, kira ödemelerini usulüne uygun olarak yapmamak, sigortasız işçi çalıştırmak ve vergi kanununa muhalefet’ gibi usulsüz işlemlerden gerekli işlemlerden cezai işlem uygulandı.

Kaynak: iha